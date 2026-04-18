「これほどまでに強い理由は…」ドジャースが生み出した“49年ぶり”の記録　開幕ダッシュ成功の背景

ドジャースが開幕ダッシュに成功している(C)Getty Images

ドジャースが現地時間4月17日、敵地でロッキーズと対戦し、7−1と快勝した。ドジャースはこれで15勝4敗となり、開幕ダッシュに成功している。

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米メディア『ClutchPoints』は、『MLB公式X』が「ドジャースがシーズン開幕から15勝4敗という成績を収めるのは、実に49年ぶりのことだ」と投稿したことを紹介し「1977年には4敗目を喫する前に17勝をマーク。最終的に98勝64敗という好成績でシーズンを終え、地区優勝を飾っている」と伝えた。

同メディアは「もちろん、2026年版のチームは、1977年のチーム以上の成績を残したいと考えているはずだ。1977年のドジャースはワールドシリーズ進出を果たしたものの、最終的にはニューヨーク・ヤンキースを相手に2勝4敗で敗退という結果に終わっているからだ」と説明。

そして、「ドジャースがスター選手を獲得することは確かに注目を集めるが、チームがこれほどまでに強い理由は、無名の選手から高いレベルの貢献者を発掘できる能力にある」と指摘。