【ワークマン春夏】コスパ重視派が選びたい！『1,000円台』で買える「優秀パンツ」

服を買い足すとき、コスパを重視したいなら、機能性を備えたプチプラアイテムが揃う【ワークマン】が頼りになります。今回は、1,000円台で買えるパンツにフォーカス。UVカットや撥水など、これからの季節にぴったりな機能を備えた優秀アイテムをご紹介します。

夏まで使えるジョガーパンツ

【ワークマン】「レディースハイストレッチUVクールモンパン」\1,780（税込）

シワになりにくくストレッチ性のある素材を使用したジョガーパンツ。UVカット・接触冷感・撥水機能付きと、これからの季節に重宝しそうな優秀アイテムです。小さく折りたたんで、後ろウエスト部分のファスナーポケットに収納できるパッカブル仕様も見逃せないポイント。

きれい見えする優秀ワイドパンツ

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ(R)ベルトワイドパンツ」\1,900（税込）

こちらは撥水機能付きのワイドパンツ。リネンライクな素材が自然なドレープを生み、シンプルながらも上品な印象に仕上がりそうなアイテムです。付属のベルトはコーデ全体を引き締める効果も。タック入りのきれいめデザインなので、日常使いからオフィスコーデまで幅広く活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。