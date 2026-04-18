『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第10話「忍びのギャバン」、新たなギャバンはなんと忍者!?
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第10話「忍びのギャバン」が、あす4月19日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】宇宙刑事ギャバン・ライヤ参上 第10話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第10話「忍びのギャバン」あらすじ
多元地球Α0073で怜慈（長田光平）たちは、コスモギャバリオンの新強化ユニットの視察へ。ドラゴンがコンセプトの新強化ユニットに驚く怜慈たちの前に、突如忍者のような宇宙刑事ギャバン・ライヤ／風波駆無（安井謙太郎）が現れ襲いかかってくる。別の次元から来たとするなら駆無は怜慈と同じ次元超越者なのか…!? 怜慈はギャバン・インフィニティに蒸着し、ギャバン・ライヤと激突する…！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】宇宙刑事ギャバン・ライヤ参上 第10話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第10話「忍びのギャバン」あらすじ
多元地球Α0073で怜慈（長田光平）たちは、コスモギャバリオンの新強化ユニットの視察へ。ドラゴンがコンセプトの新強化ユニットに驚く怜慈たちの前に、突如忍者のような宇宙刑事ギャバン・ライヤ／風波駆無（安井謙太郎）が現れ襲いかかってくる。別の次元から来たとするなら駆無は怜慈と同じ次元超越者なのか…!? 怜慈はギャバン・インフィニティに蒸着し、ギャバン・ライヤと激突する…！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。