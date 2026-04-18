開催：2026.4.18

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 0 - 9 [ブレーブス]

MLBの試合が18日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとブレーブスが対戦した。

フィリーズの先発投手はタイワン・ウォーカー、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。

1回表、5番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 PHI 0-1 ATL、6番 マイク・ヤストレムスキー 6球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでブレーブス得点 PHI 0-2 ATL

2回表、3番 マット・オルソン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 PHI 0-3 ATL、4番 オースティン・ライリー 4球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでブレーブス得点 PHI 0-6 ATL

3回表、7番 ドミニク・スミス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 PHI 0-7 ATL

8回表、9番 マイケル・ハリス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 PHI 0-8 ATL

9回表、4番 オースティン・ライリー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 PHI 0-9 ATL

試合は0対9でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はフィリーズのタイワン・ウォーカーで、ここまで1勝3敗0S。ブレーブスのスアレスにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 10:24:10 更新