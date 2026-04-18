冷めてもおいしい！照り焼きレシピ10選〜鶏・魚・野菜まで、毎日使える万能おかずが勢ぞろい
甘辛いタレがからんだ「照り焼き」は、家族みんなが喜ぶ人気おかず。冷めてもしっかり味がしみているので、お弁当にもぴったりですよね。
今回は、定番の鶏肉やブリはもちろん、ナスや高野豆腐を使った意外なアイデアまで10選をご紹介。おうちにある基本の調味料で、最高の一品を作ってみませんか？
【2工程で完成】ナスの照り焼き
ナスをサッと炒めてタレをまとわせるだけ！ 驚くほどシンプルな手順で、あと1品ほしいときの救世主になってくれるレシピです。みりんやしょうゆなど、基本の調味料だけで作れるので、買い物に行けなかった日でも安心。仕上げに大葉を散らしたり、かつお節をふわりとのせたりして、香りのアレンジも楽しんでみてくださいね。
■ボリューム満点！ 鶏肉の照り焼きレシピ4選
ユズコショウのピリッとした辛みがアクセントになった、少し大人な照り焼きです。おいしく仕上げるコツは、鶏肉から出た余分な脂をキッチンペーパーでサッと拭き取ること。これだけでタレがしっかり肉に馴染み、一緒に炒めたこんにゃくにも旨みがギュッとしみ込みますよ。
いつものタレにショウガ汁をプラスするだけで、風味豊かで爽やかな後味に。ショウガの香りが食欲をそそり、肉のジューシーさを引き立ててくれます。少し濃いめの味つけなので、たっぷりの大根おろしを添えて一緒にいただくのが、イチオシです！
ハチミツのまろやかなコクが、しょうゆの塩味をやさしく和らげ、王道ながらも奥行きのある味わいに。豆板醤を足してピリ辛にしたり、旬のキノコを加えたりと、その日の気分でアレンジしやすいのが魅力です。あっさり仕上げたい日は、もも肉をむね肉に代えても◎。
ジューシーな手羽中を使った照り焼きは、ごはんのおかずにはもちろん、ビールのおともにも最高！ ニンニクと一味唐辛子のパンチが効いていて、ついつい手が伸びます。タレを入れたら蓋をして蒸し焼きにすることで、骨の周りまでふっくらやわらかく火が通ります。
■ふっくらおいしい！ お魚の照り焼きレシピ
お魚の照り焼きといえば、やっぱりブリですよね。調味料をほぼ同量で合わせる覚えやすい黄金比なら、忙しい夕飯時も迷わず作れます。タレが小さく泡立つまで煮立たせ、ブリの全面にツヤ良く仕上げれば、ふっくら甘辛い懐かしい味の完成です。
淡泊な味わいのシイラは、照り焼きにするとその旨みを堪能できます。下味にしっかり漬け込んでから、バターでこんがり焼いてコクをプラス。漬け汁も残さず煮からめることで、パサつかず旨みたっぷりに仕上がります。
魚がちょっと苦手な子どもでも、甘辛い照り焼きなら食べてくれそうです。ハマチに薄く小麦粉をまぶしてから焼くのがポイント。タレがトロリとからむだけでなく、魚の水分を閉じ込めてしっとり焼き上がりますよ。
■そのほかのおすすめレシピ2選
ジューシーなひき肉に、甘辛いタレがよく行き渡った大満足おかず。ピーマンの内側に小麦粉を丁寧に振っておくと、肉がはがれずきれいに仕上がります。焼き縮みを考えて、肉ダネは「ちょっと多いかな？」と思うくらいパンパンに詰めるのが、おいしく見せる秘訣です！
戻した高野豆腐に小麦粉をまぶして焼くと、お肉のようなもっちり食感に！ 中までジュワッとタレがしみ込み、ヘルシーなのに食べ応えは抜群です。お好みで七味唐辛子を振れば、お酒が進むヘルシーおつまみとしても喜ばれます。
■「照り焼き」があれば、お弁当も夕飯も完璧！
冷めても味がぼやけず、むしろ馴染んでコクが増す照り焼きは、毎日の献立の強い味方です。
鶏肉や魚だけでなく、ナスや高野豆腐など、身近な食材をどんどん照り焼きにしてみてください。甘辛い香りが漂うキッチンは、それだけで家族を笑顔にしてくれるはず。今回ご紹介した10個のレシピを使い分けて、毎日の食卓を彩ってくださいね。
(ともみ)
今回は、定番の鶏肉やブリはもちろん、ナスや高野豆腐を使った意外なアイデアまで10選をご紹介。おうちにある基本の調味料で、最高の一品を作ってみませんか？
【2工程で完成】ナスの照り焼き
ナスをサッと炒めてタレをまとわせるだけ！ 驚くほどシンプルな手順で、あと1品ほしいときの救世主になってくれるレシピです。みりんやしょうゆなど、基本の調味料だけで作れるので、買い物に行けなかった日でも安心。仕上げに大葉を散らしたり、かつお節をふわりとのせたりして、香りのアレンジも楽しんでみてくださいね。
ナスの照り焼き
【材料】（4人分）
ナス 3本
<合わせ調味料>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
サラダ油 大さじ 1.5~2
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落とし、皮を縦じまにピーラーでむく。縦4等分に切って斜め切りにし、分量外の塩水に放つ。
2、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱し、水きりしたナスを少ししんなりするまで炒める。
2、＜合わせ調味料＞を加え、全体にからめるように炒め合わせ、器に盛る。
【材料】（4人分）
ナス 3本
<合わせ調味料>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
サラダ油 大さじ 1.5~2
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落とし、皮を縦じまにピーラーでむく。縦4等分に切って斜め切りにし、分量外の塩水に放つ。
2、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱し、水きりしたナスを少ししんなりするまで炒める。
2、＜合わせ調味料＞を加え、全体にからめるように炒め合わせ、器に盛る。
■ボリューム満点！ 鶏肉の照り焼きレシピ4選
鶏肉のユズ照り焼き
ユズコショウのピリッとした辛みがアクセントになった、少し大人な照り焼きです。おいしく仕上げるコツは、鶏肉から出た余分な脂をキッチンペーパーでサッと拭き取ること。これだけでタレがしっかり肉に馴染み、一緒に炒めたこんにゃくにも旨みがギュッとしみ込みますよ。
チキンのジンジャー照り焼き
いつものタレにショウガ汁をプラスするだけで、風味豊かで爽やかな後味に。ショウガの香りが食欲をそそり、肉のジューシーさを引き立ててくれます。少し濃いめの味つけなので、たっぷりの大根おろしを添えて一緒にいただくのが、イチオシです！
簡単！鶏肉の照り焼き やみつきになる味わい
ハチミツのまろやかなコクが、しょうゆの塩味をやさしく和らげ、王道ながらも奥行きのある味わいに。豆板醤を足してピリ辛にしたり、旬のキノコを加えたりと、その日の気分でアレンジしやすいのが魅力です。あっさり仕上げたい日は、もも肉をむね肉に代えても◎。
旨みたっぷり！手羽中の照り焼き
ジューシーな手羽中を使った照り焼きは、ごはんのおかずにはもちろん、ビールのおともにも最高！ ニンニクと一味唐辛子のパンチが効いていて、ついつい手が伸びます。タレを入れたら蓋をして蒸し焼きにすることで、骨の周りまでふっくらやわらかく火が通ります。
■ふっくらおいしい！ お魚の照り焼きレシピ
黄金比タレでふっくら甘辛！基本のブリの照り焼き
お魚の照り焼きといえば、やっぱりブリですよね。調味料をほぼ同量で合わせる覚えやすい黄金比なら、忙しい夕飯時も迷わず作れます。タレが小さく泡立つまで煮立たせ、ブリの全面にツヤ良く仕上げれば、ふっくら甘辛い懐かしい味の完成です。
シイラのおいしい食べ方 照り焼き 簡単人気
淡泊な味わいのシイラは、照り焼きにするとその旨みを堪能できます。下味にしっかり漬け込んでから、バターでこんがり焼いてコクをプラス。漬け汁も残さず煮からめることで、パサつかず旨みたっぷりに仕上がります。
ハマチの照り焼き
魚がちょっと苦手な子どもでも、甘辛い照り焼きなら食べてくれそうです。ハマチに薄く小麦粉をまぶしてから焼くのがポイント。タレがトロリとからむだけでなく、魚の水分を閉じ込めてしっとり焼き上がりますよ。
■そのほかのおすすめレシピ2選
初心者も簡単！ ピーマンの肉詰め照り焼きに
ジューシーなひき肉に、甘辛いタレがよく行き渡った大満足おかず。ピーマンの内側に小麦粉を丁寧に振っておくと、肉がはがれずきれいに仕上がります。焼き縮みを考えて、肉ダネは「ちょっと多いかな？」と思うくらいパンパンに詰めるのが、おいしく見せる秘訣です！
子どもにも人気！もっちり高野豆腐の甘辛照り焼き
戻した高野豆腐に小麦粉をまぶして焼くと、お肉のようなもっちり食感に！ 中までジュワッとタレがしみ込み、ヘルシーなのに食べ応えは抜群です。お好みで七味唐辛子を振れば、お酒が進むヘルシーおつまみとしても喜ばれます。
■「照り焼き」があれば、お弁当も夕飯も完璧！
冷めても味がぼやけず、むしろ馴染んでコクが増す照り焼きは、毎日の献立の強い味方です。
鶏肉や魚だけでなく、ナスや高野豆腐など、身近な食材をどんどん照り焼きにしてみてください。甘辛い香りが漂うキッチンは、それだけで家族を笑顔にしてくれるはず。今回ご紹介した10個のレシピを使い分けて、毎日の食卓を彩ってくださいね。
(ともみ)