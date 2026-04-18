＜新作＞330円で季節先取りっ！【3COINS】即こなれる♡「爽やかヘアアクセ」

春の訪れを感じる暖かな気候になり、日々のヘアスタイリングも軽やかにアップデートしたいところ。手軽に季節感を先取りできるヘアアクセサリーが【3COINS（スリーコインズ）】からは、続々と登場しています。今回は、いつものまとめ髪を爽やかな印象に導いてくれそうな、注目の新作アイテムを紹介します。

涼しげな輝きのパールモチーフ

【3COINS】「クリアパールポニー」\330（税込）

透け感のあるパールモチーフが涼しげな印象を与えるこちら。シンプルなローポニーに合わせるだけで、輝きが後ろ姿を上品に彩ってくれそうです。ホワイト、グレー、ベージュの全3色展開で、大人のカジュアルな装いにも自然になじみます。

洗練された印象のアセチデザイン

【3COINS】「アセチデザインバンス」\330（税込）

涼しげな素材感が目を引くこちらのクリップは、ハーフアップに合わせるのも、髪全体をすっきりとまとめたアップスタイルのアクセントとして取り入れるのも◎ さっと挟むだけで、首元が涼やかな洗練されたヘアスタイルを楽しめます。ブラック、ベージュ、アイボリーの全3色展開。

透け感が愛らしいふんわりチュール

【3COINS】「チュールシュシュ」\550（税込）

ふんわりとした透け感のある生地が愛らしいこちらは、低めの位置で結んだポニーテールに重ねるだけで、素材の軽やかさが春らしい柔らかなニュアンスをプラスできそう。手首につければ、コーデのさりげないポイントにもなってくれます。カラーはグレー、アイボリー、グリーンの全3色。

アレンジ広がるフリルセット

【3COINS】「フリルポニー4個セット」\330（税込）

こちらは、異なる形状のポニーが4個セットになっています。写真のように首元でひとつ結びにし、その毛束の途中にさらにいくつか結び目を作るアレンジに取り入れれば、可憐で涼しげな後ろ姿に仕上がりそう。パープル、ブルー、ブラック、ベージュの全4色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。