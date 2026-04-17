1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優の豊嶋花（19）。15日に公開した最新ショットに「なんか大人っぽい！」「セクシー！」「激メロ！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】豊嶋花、共演俳優との温泉旅行＆セクシーなコーデ

2013年、NHKの朝ドラ『あまちゃん』でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を演じた。『ごちそうさん』では杏演じるヒロインの幼少期を担当し、テレビ朝日のドラマ『トットちゃん！』では黒柳徹子の幼いころを演じるなど、子役として活躍してきた豊嶋。19歳になった今でもドラマや映画など、様々なジャンルで活動している。

Instagramでは「幸せな温泉旅行でした」と、『仮面ライダーガッチャード』でヒロインを演じ、2025年放送のドラマ『なんで私が神説教』で共演した俳優・松本麗世（18）と旅行中のプライベートショットなど、飾らない姿を披露している。

豊嶋花、“セクシー”オフショルダーコーデを披露

2026年4月15日の投稿では「4月も半ば！みなさん新生活には慣れましたかー？新しい環境って心身ともにダメージを受けやすいと思いますので、自分のことしっかり労わってあげてくださいね」と、新生活を迎えた人にエールを送り、オフショルダーコーデでポーズを決める最新ショットを披露した。

この投稿に「新生活で疲れてるけど、癒やしになりました！」「大人っぽい〜！」「花ちゃん、やせた？」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）