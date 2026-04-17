M!LK、今夜『Mステ』で「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」2曲披露「限定のパフォーマンスをするかも」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、きょう17日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）に出演する。
【写真】M!LK、anoら今週の『Mステ』出演アーティスト
M!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。メジャー8thシングルにして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」を2月18日に発売。大ヒット中の2曲をパフォーマンスすることについて、「芯から明るい2曲を披露させていただくので、その時間日本で1番元気な人たちになれるように頑張ります」と山中柔太朗。吉田仁人は「かなり気合が入っています。楽しみにしていてください」、佐野勇斗も「Mステ限定のパフォーマンスをするかもしれないので、期待していてくださるとうれしいです」と期待を込めた。
また、曽野舜太は「『爆裂アゲアゲで滅！』って言いたくなるくらい、全力でパフォーマンスさせていただきます！ ぜひ楽しみにしていてください」、塩崎太智（崎＝たつさき）も「今のM!LKを存分に楽しんでもらえると思いますので、頑張ります」とコメントを寄せた。
■出演アーティスト・楽曲一覧
ano「愛晩餐」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「Baby Don't Cry」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
HYDE「THE ABYSS」
羊文学「Dogs」
M!LK「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」
緑黄色社会「章」
【写真】M!LK、anoら今週の『Mステ』出演アーティスト
M!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。メジャー8thシングルにして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」を2月18日に発売。大ヒット中の2曲をパフォーマンスすることについて、「芯から明るい2曲を披露させていただくので、その時間日本で1番元気な人たちになれるように頑張ります」と山中柔太朗。吉田仁人は「かなり気合が入っています。楽しみにしていてください」、佐野勇斗も「Mステ限定のパフォーマンスをするかもしれないので、期待していてくださるとうれしいです」と期待を込めた。
■出演アーティスト・楽曲一覧
ano「愛晩餐」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「Baby Don't Cry」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
HYDE「THE ABYSS」
羊文学「Dogs」
M!LK「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」
緑黄色社会「章」