M!LKのリーダーとして活動している吉田仁人が、2ndソロEP「東京」を6月8日(月)にリリースすることが決定した。

ソロ名義では初のパッケージ作品となる本作「東京」は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田仁人本人が作詞作曲を手がけた。

同作で吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を鋭い眼差しで捉えながらも、私小説的に自身の感情をそのまま綴るのではなく、“ストーリーテラー”として、性別や性格、境遇の異なる5人の主人公たちにそれぞれの想いを託し、物語として立ち上げている。

東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、シンガーソングライター・吉田仁人の新たな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。

また、発表にあわせ写真家・小林光大により撮影された新アーティスト写真も公開となった。さらにリリース当日の6月8日(月)には、本作の発売を記念したリリースパーティーの開催も決定している。

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■吉田仁人 コメント

2枚目のEP、そしてはじめての盤を出せることをとても嬉しく思います。

それぞれの曲に込めたコアとなる思いに共感していただけたら嬉しいです。

「東京」というリード曲は、自信を持ってそのタイトルを付けられるマイベスト曲ができたつもりです。

ぜひたくさん聴いてください！お願いします。

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■2nd EP「東京」

2026年6月8日(月)発売

特設サイト https://www.jvcmusic.co.jp/yoshida_jinto/tokyo/ ＜商品形態＞ 初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄A】：\3,520 (税込)

初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄B】：\3,520 (税込)

初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄C】：\3,520 (税込)

初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄D】：\3,520 (税込)

初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄E】：\3,520 (税込)

・限定スリーブ&豪華フォトブックレット仕様 通常盤 (CD)： \2,420 (税込) ＜CD収録内容＞※全形態共通

全5曲収録

※後日解禁いたします。 【早期予約特典】

2nd EP「東京」を5月10日(日)23:59迄にご予約お買い上げの方に、【吉田仁人「東京」オリジナルポストカード】を先着でプレゼントいたします。期間内でも予定枚数終了次第、早期受付終了する場合がございますのでお早めにご予約ください。 ▼対象商品

2026年6月8日(月)発売2nd EP「東京」

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄A】：\3,520 (税込)

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄B】：\3,520 (税込)

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄C】：\3,520 (税込)

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄D】：\3,520 (税込)

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄E】：\3,520 (税込)

・通常盤：\2,420 (税込)

■＜吉田仁人 2nd EP「東京」リリース記念パーティー＞

イベント専用商品カートからご購入いただいた方を対象に、抽選で【吉田仁人 2nd EP「東京」リリース記念パーティー】に最大2,200名様（各部1,100名様）をご招待いたします。 開催日時：2026年6月8日(月) 1部17:00〜、2部19:30〜

会 場：都内某所（※当選者のみ、後日詳細メールを通知します。）

内 容：トーク&ミニライブ

入 場：無料（抽選招待制／ドリンク代別途要） イベント対象商品販売期間

2026年4月17日(金)12:00〜2026年4月26日(日)23:59

※なお状況により追加販売・当日販売等を行う可能性がありますので予めご了承ください。 当落発表

2026年5月8日(金)17:00

※当選された方のみ、メールおよびVICTOR ONLINE STOREマイページ内「あなたへのお知らせ」にてご連絡します。

※当選者にはご参加にあたっての詳細をメールにてお知らせいたします。 対象商品

2026年6月8日(月)発売 2nd EP 「東京」

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄A】：\3,520 (税込)

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄B】：\3,520 (税込)

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄C】：\3,520 (税込)

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄D】：\3,520 (税込)

・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄E】：\3,520 (税込)

・通常盤：\2,420 (税込) ※上記対象商品を1枚ご購入につき、1口のご応募となります。

イベント対象商品販売サイト : https://victor-store.jp/special/yoshidajinto0608

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