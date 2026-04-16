「紀ノ国屋」人気保冷バッグに“初のスモールサイズ”が登場！ アニマル柄全3色を用意
「紀ノ国屋」は、4月16日（木）から、人気保冷バッグ「まとまる保冷バッグ」のスモールサイズを、全国の店舗と公式オンラインストアで発売中だ。
【写真】もう片面は無地でシンプル！ 利便性抜群のバッグ3種詳細
■両面で異なるデザイン
今回発売されたのは、保冷機能とコンパクトに持ち運べる携帯性を兼ね備えた「まとまる保冷バッグ」シリーズから、日常のさまざまなシーンで活躍する初のスモールサイズ。
新たに加わるスモールサイズは、ランチバッグやサブバッグとして使いやすいコンパクトなサイズ感が特長で、バッグの内側には保冷剤を入れられるメッシュポケットを備えるなど、機能性に優れている。
また、上部には「KINOKUNIYA」の刻印をあしらったファスナーが付属しており、安心して持ち運べる仕様。さらに、付属のゴムバンドで手軽にコンパクトにまとめることが可能だ。
そしてカラーはゼブラ、ダルメシアン、レオパードの全3色展開。片面はアニマル柄、もう片面は無地のシンプルなデザインで、気分に合わせて使い分けられる。
【写真】もう片面は無地でシンプル！ 利便性抜群のバッグ3種詳細
■両面で異なるデザイン
今回発売されたのは、保冷機能とコンパクトに持ち運べる携帯性を兼ね備えた「まとまる保冷バッグ」シリーズから、日常のさまざまなシーンで活躍する初のスモールサイズ。
新たに加わるスモールサイズは、ランチバッグやサブバッグとして使いやすいコンパクトなサイズ感が特長で、バッグの内側には保冷剤を入れられるメッシュポケットを備えるなど、機能性に優れている。
また、上部には「KINOKUNIYA」の刻印をあしらったファスナーが付属しており、安心して持ち運べる仕様。さらに、付属のゴムバンドで手軽にコンパクトにまとめることが可能だ。
そしてカラーはゼブラ、ダルメシアン、レオパードの全3色展開。片面はアニマル柄、もう片面は無地のシンプルなデザインで、気分に合わせて使い分けられる。