東宝×ユニクロが夢のタッグ。「帝劇」ファン歓喜のチャリティTシャツ、4月17日に発売。

様々な著名人などがボランティアで参加している、ユニクロの「PEACE FOR ALL」。世界の平和を願うチャリティTシャツプロジェクトで、新コレクションが続々と登場しています。

2026年4月17日から販売を開始する3つの新作の中には、映画や演劇などで日本のエンタメ業界をけん引する「東宝株式会社」の名前が。

今この新作Tシャツが、東宝の看板ともいえる「帝国劇場」のファンを中心に、注目を集めています。

「飾りたい...」「次の参戦服」

ユニクロが東宝とタッグを組んだ「PEACE FOR ALL Tシャツ／東宝」。

モノトーンな一枚には、「先の見えない世界だからこそ、『人生は素晴らしい』と思える瞬間を届けたい」という思いが込められています。

Tシャツにプリントされているのは、東宝の歴史を切り取ったようなコラージュ。よく見てみると、右中央に劇場の座席と思われる写真が採用されています。

実はこちら、再開発のため25年2月28日をもって休館した、二代目「帝国劇場」の客席。もう見ることができない重厚感のある客席の様子を映した、貴重なデザインです。

様々な人気作品が上演された"帝劇"に思いを寄せるファンにとっても、これは嬉しい知らせ。

SNSには、「買います」「飾りたい...帝劇......」「ユニクロT買いだろこれ」「次の参戦服」などの声が寄せられています。

「PEACE FOR ALL Tシャツ／東宝」の価格は1500円。

サイズ展開は、XSから4XL（メンズ）。

定価の20％相当の金額は、ユニクロを運営するファーストリテイリングとパートナーシップを結む３団体に寄付され、国際的な活動に使用されます。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）