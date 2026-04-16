◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍１８―１オールフロンティア（１６日・ジャイアンツ球場）

巨人３軍は打線が爆発し、１９安打１８得点で大勝した。

初回は１死二、三塁から竹下の遊ゴロの間に三走・川原田が生還して先制。２回は無死満塁から松井蓮が左中間へ走者一掃の３点三塁打を放ち、リードを広げた。３回は笹原、亀田の連続適時打などで３点を追加。４回は２死から竹下が左越えのソロをマークした。

８―１の６回は笹原の右中間への３ランなどで５点を奪うと、７回は知念の２ランや笹原、亀田の連続タイムリーなどでさらに５点を追加した。

投手も先発・鈴木圭が３回２安打無失点と好投。２番手以降は森本、石田隼、田村、吹田のリレーで１失点のみに抑えた。

会田３軍監督は「打撃コーチの方から個別に課題を与えているので、それに特化してやろうと。個々が課題に対して挑戦できたことが一番良かったと思います」と評価。続けて「竹下だったら長打を打てないといけないですし、その代わりに三振ＯＫとか。何かを与えることって、何かがなくなる部分はある。何かを得るためにやろうということで。それができたのが良かった」と、うなずいた。