【ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス】 4月17日 発売予定 価格：単品 1,490円、セット 1,790円 【オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス】 4月17日 発売予定 価格：単品 1,490円、セット 1,790円

ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングにおいて「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」を4月17日より期間限定で発売する。価格は単品が1,490円より。

また、「スモークハウス スモーキーフライドチキン」、「ハバネロチキンナゲット」も同日より期間限定で販売される。

「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」概要

「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントにピクルスを重ね、「特製スモークベーコンソース」を合わせたバーガー。「特製スモークベーコンソース」は、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ新開発のソース。

また、「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる「オニオンリング」とチェダーチーズ2枚、アクセントにピクルスを重ねたバーガー。こちらも「特製スモークベーコンソース」を合わせている。

商品名：ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

発売日：4月17日（金）～

価格：単品 1,490円、セット 1,790円

商品名：オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

発売日：4月17日（金）～

価格：単品 1,490円、セット 1,790円

【注意事項】

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

「スモークハウス スモーキーフライドチキン」概要

発売日：4月17日（金）～

価格：単品 640円、セット 940円

鶏むね一枚肉を使用した、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した、外はサクサク、中はジューシーな本格的なおいしさのチキンパティに、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモークベーコンソース」を合わせたバーガー。

【注意事項】

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※「スモークハウス スモーキーフライドチキン」に関して、 モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

「ハバネロ チキンナゲット」概要

発売日：4月17日（金）～

価格： 5ピース 320円、8ピース 470円、 16ピース 790円

ジューシーな鶏むね肉に、バーガーキングが独自配合したハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用したチキンナゲット。

今回、大容量16ピースは、積み上げ価格940円のところ、 お得な特別価格として150円引きの790円で販売される。ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類から選べる。

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース付き

※5ピース、8ピースはソースを1つ、16ピースはソースを2つ選べる。

※ソースは40円で1つ追加できます。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※「ハバネロチキンナゲット」には辛味成分が含まれています。

※「ハバネロチキンナゲット」16ピースは、1会計につき2個までとなります。

※店舗により販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

(C)TM ＆ 2025 Burger King Company LLC.

Used under license. All rights reserved.