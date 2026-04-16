バーガーキング、“ビッグマウス”シリーズより新作バーガー「ベーコン」と「オニオンリング」が4月17日発売「スモークハウス スモーキーフライドチキン」バーガーと「ハバネロ チキンナゲット」も登場
ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングにおいて「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」を4月17日より期間限定で発売する。価格は単品が1,490円より。
また、「スモークハウス スモーキーフライドチキン」、「ハバネロチキンナゲット」も同日より期間限定で販売される。
「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」概要
「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントにピクルスを重ね、「特製スモークベーコンソース」を合わせたバーガー。「特製スモークベーコンソース」は、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ新開発のソース。
また、「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる「オニオンリング」とチェダーチーズ2枚、アクセントにピクルスを重ねたバーガー。こちらも「特製スモークベーコンソース」を合わせている。
商品名：ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス
発売日：4月17日（金）～
価格：単品 1,490円、セット 1,790円
商品名：オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス
発売日：4月17日（金）～
価格：単品 1,490円、セット 1,790円
【注意事項】
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。
※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。
※一部店舗では取り扱っておりません。
※店舗により、販売時間帯が異なります。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
※金額は全て総額表示（税込み価格）です。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。
※画像はイメージです。
「スモークハウス スモーキーフライドチキン」概要
発売日：4月17日（金）～
価格：単品 640円、セット 940円
鶏むね一枚肉を使用した、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した、外はサクサク、中はジューシーな本格的なおいしさのチキンパティに、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモークベーコンソース」を合わせたバーガー。
【注意事項】
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。
※「スモークハウス スモーキーフライドチキン」に関して、 モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。
※一部店舗では取り扱っておりません。
※店舗により、販売時間帯が異なります。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
※金額は全て総額表示（税込み価格）です。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。
※画像はイメージです。
「ハバネロ チキンナゲット」概要
発売日：4月17日（金）～
価格： 5ピース 320円、8ピース 470円、 16ピース 790円
ジューシーな鶏むね肉に、バーガーキングが独自配合したハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用したチキンナゲット。
今回、大容量16ピースは、積み上げ価格940円のところ、 お得な特別価格として150円引きの790円で販売される。ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類から選べる。
※BBQソース・マスタードソースから選べるソース付き
※5ピース、8ピースはソースを1つ、16ピースはソースを2つ選べる。
※ソースは40円で1つ追加できます。
※一部店舗では、取り扱っておりません。
※「ハバネロチキンナゲット」には辛味成分が含まれています。
※「ハバネロチキンナゲット」16ピースは、1会計につき2個までとなります。
※店舗により販売時間帯が異なります。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
※価格は全て総額表示（税込み価格）です。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。
※画像はイメージです。
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