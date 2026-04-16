12m雪壁の春絶景散策！ 立山黒部アルペンルート「雪の大谷ウォーク」

記事ポイント 立山黒部アルペンルートが4月15日に全線開通しています。雪の大谷ウォークが高さ12mの雪の壁を体感できる春限定イベントとして開催されています。室堂平やみくりが池、立山ロープウェイで春から初夏の絶景を満喫できます。 立山黒部アルペンルートが4月15日に全線開通しています。雪の大谷ウォークが高さ12mの雪の壁を体感できる春限定イベントとして開催されています。室堂平やみくりが池、立山ロープウェイで春から初夏の絶景を満喫できます。

立山黒部アルペンルートは、富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルートとして今シーズンの営業を始めています。

雪の大谷は最大12mの雪の壁がそびえる春の名物として、迫力ある景観を楽しめます。

雪の大谷ウォークは、室堂エリアで雪景色を間近に体感できる人気イベントです。

立山黒部アルペンルート「雪の大谷ウォーク」

全線開通日：2026年4月15日(水)雪の大谷の高さ：最大12m雪の大谷ウォーク開催期間：2026年4月15日(水)〜6月25日(木)開催時間：9:30〜15:00開催場所：室堂エリアイベントページ：https://www.alpen-route.com/enjoy_navi/snow_otani/

立山黒部アルペンルートは、除雪によって現れる巨大な雪の壁を歩いて楽しめる春限定の体験を提供しています。

室堂平は標高2,450mの豪雪地帯にあり、大谷地点は雪が吹きだまりやすいため圧巻の景観が生まれます。

雪上散策

パノラマロードは、開放感のある雪原の景色を眺めながら散策できるコースです。

隠れた名所

雪の回廊は、室堂平で“雪の小谷”とも称される見応えのある雪景色を楽しめるスポットです。

春から初夏の絶景

見頃の目安：4月下旬

立山ロープウェイは、残雪が広がる山並みを空中から一望できる乗り物です。

見頃の目安：5月中旬〜6月

みくりが池は、雪解けが進むと青く澄んだ湖面が現れ、残雪や新緑との美しいコントラストを見せます。

ルート情報

2026年度営業期間（予定）：2026年4月15日(水)〜11月30日(月)移動手段：ケーブルカー、バス、ロープウェイなどエリア：富山県〜長野県、中部山岳国立公園・立山

立山黒部アルペンルートは、山岳地ならではの乗り物を乗り継ぎながら立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しめる観光ルートです。

雪の大谷ウォークは、春の立山黒部を代表する景観を体感したい人にぴったりです。

みくりが池や立山ロープウェイの景色は、季節の移ろいを感じながら巡る楽しさを広げます。

立山黒部アルペンルートは、雪と青空、新緑がそろう特別な季節を満喫できるおでかけ先です。

立山黒部アルペンルート「雪の大谷ウォーク」の紹介でした。

よくある質問

Q. 雪の大谷ウォークはいつまで楽しめますか？

A. 雪の大谷ウォークは2026年6月25日(木)まで楽しめます。

Q. 雪の大谷ウォークはどこで開催されていますか？

A. 雪の大谷ウォークは室堂エリアで開催されています。

Q. 立山黒部アルペンルートはいつまで営業予定ですか？

A. 立山黒部アルペンルートの2026年度営業期間は11月30日(月)までの予定です。

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