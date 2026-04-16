楽ちんなのに『スタイルアップ』！？【GU】40・50代が狙いたい！「涼しげイージーパンツ」

気温がグッと高くなり、日中は汗ばむ日が増えていきそう。そんな時にぴったりな涼しげなアイテムを編集部がリサーチ。そこで目にとまったのが【GU（ジーユー）】から登場している「イージーパンツ」です。シャーリング素材とアンクル丈で楽ちん ＆ 涼しく過ごせそう。ほんのりフレアで自然なスタイルアップも狙える優秀アイテムを、スタッフさんの着こなしと合わせてレポートします。

ほんのりフレアで上品バランスが作れる

【GU】「シャーリングアンクルパンツ」\1,990（税込）

ウエストゴムでラクにはけるのに、ほんのり広がるフレアシルエットで自然とスタイルアップが狙える1本。クシュクシュとしたシャーリング素材が使用されているので、肌離れも良さそうです。インナーパンツ付きなので透け感を気にせず穿けるのも嬉しいポイント。スタッフさんのように透かし編みトップスを合わせれば、軽やかで涼しげな雰囲気がグンとアップします。

カラーパンツはコーデの主役に

表情のあるシャーリング素材はスタイリングにシャレ感を添えてくれます。カラバリはモノトーン2色とトレンドのダークブラウン、鮮やかなグリーンの全4色。グリーンのパンツはコーデの主役になり、シンプルでも地味見えを回避できそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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