“佐藤健”似と話題のイケメン男子メンバー・かいと。昼ごはんのシーンでは、苦手な食べ物を前にしたゆあに「食べとくわ」と声をかける気遣いを見せ、スタジオ陣も絶賛の嵐。さらに夜の女子トークでもかいとの細かな気遣いが話題となり、着実に評価を上げていくかいとに注目が集まった。

【映像】“佐藤健”似イケメン高3男子の胸キュン行動

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。13日はクライストチャーチ編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。





■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

「本当にできる男」ランチで見せた、かいとの“できる男ぶり”にスタジオも騒然

1日目のランチタイムは、机に並べられたハンバーガーやサンドイッチをつまみながら各々が気になる相手と話すことに。

佐藤健に似ていると話題の高3・かいとが気になっている継続メンバー・ゆあは、隣の席に誘うも会話が続かず、2人の間にはどこか気まずい空気が…。話題を探すようにかいとの様子を伺うゆあに対し、かいとは黙々と食事を続ける。

そんな中、ゆあが「マヨネーズだ」とつぶやき、食べていたサンドイッチをかいとに見せた。すると、ゆあがマヨネーズが苦手らしいことを察したかいとはすぐさま、「まじ？食べとくわ」とゆあの食べかけのサンドイッチを受け取り、さりげなくフォロー。

この咄嗟の紳士的な行動にスタジオでは、かすが思わず「えー！」と感嘆の声をあげ、大友も「本当にできる男」と感心。井上は「俺サンドイッチのことを擬人化で喋ったことない」と独特なツッコミで笑いを誘った。

「いないところで評価上がってる」かいとの細かな気遣いが女子トークで話題

1日目の夜、宿泊先の女子部屋では早速女子メンバーによるトークがスタート。

気になる相手について語り合う中で、とあが「聞いてほしい！」と目を輝かせながら切り出すと、「かいとくんが（気持ちが）一番上なんだけど、その理由が、２ショット誘ってくれた時に風強かったじゃん。で、髪の毛が口についたの。そしたらなんか無言でこうやって…」と、隣にいたれなに髪の毛を取り払う仕草を再現してみせた。

それを聞いた女子メンバーは騒然。「それっていいの!?ヤバくない？」とれなが口を押えて驚き、とあは「まじキュンってした」と胸の高鳴りを隠せない様子。

さらに、ゆあがランチでのエピソードとして「サンドイッチにマヨネーズ入ってて食べられない味だったんだけど、そしたら『俺行けるよ』って言って食べてくれて」と振り返ると、再び女子メンバーらは騒然。ゆうひは「結構周り見てるんだ！」と感心し、ゆあも「紳士！」と評価。

女子トークでさらに評価が引き上がるかいとに、見届人らは「どんどんモテちゃうじゃん」「おらんところで、かいとの評価がどんどん上がってるやん」と盛り上がった。