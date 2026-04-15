「診察室に入って、まだ15秒も経っていなかったと思う」



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そんな書き出しで始まる投稿が、X（旧Twitter）で注目を集めている。投稿したのは「s'」さん（@cccrimecc）。医療機関での診察をめぐる体験談が、多くの共感と議論を呼んでいる。



短時間で示された診断

体調不良を感じて受診した投稿者。咳や痰、鼻水といった症状から、本人としては風邪を疑っていたという。



しかし診察室では、症状を詳しく説明する前に、医師から「逆流性食道炎って知ってますか？」と声をかけられた。さらに「典型的な逆流性食道炎です」と説明され、咳についても「胃液が上がってきたことによるもの」との見解が示されたという。



医師の説明は迷いがなく、その場では「経験に基づいた判断なのかもしれない」と感じたと振り返る。



感じていた違和感

一方で、投稿者の中には違和感も残っていた。



「鼻水が出ている時点で、今回の症状は違うのではないかという感覚がありました」



ただ、診察の場では強く主張することはせず、「自分の感覚と医師の判断の間で揺れていた」と語る。医療の現場では、限られた時間の中で医師が判断を下す必要がある一方で、患者側も自身の状態をどう伝えるかが問われる場面でもある。



別の医療機関で判明した診断

その後、発熱があり、別の医療機関を受診。検査の結果、インフルエンザB型と診断された。



投稿者は「驚きというよりも、『やはりそうだったか』という気持ちでした」と振り返る。



今回の経緯については、「最初の段階でインフルエンザと断定するのが難しかった可能性もある」とし、当初の診断を一概に否定するものではないという認識も示している。



広がるさまざまな意見

投稿には多くのコメントが寄せられた。



「セカンドオピニオンの大切さを感じた」

「検査の重要性を改めて考えさせられた」



といった声の一方で、



「初診では限られた情報で判断せざるを得ない」

「医師側の難しさもある」



といった意見も見られ、医療の現場における判断の難しさについても議論が広がっている。



「双方の視点が大切」投稿者の思い



今回の経験を通じて、投稿者はこう語る。



「医師の判断を頭ごなしに否定する必要はないと思います。ただ、患者自身の体感や違和感も大切にされるべきだと感じました」



さらに、「医師も人間であり、限られた情報の中で判断している存在であることを理解しつつ、自分の感覚も大事にすることが重要ではないか」と話す。



診察の中で生まれる“ズレ”と向き合う

医療現場では、短時間の診察の中で判断が求められる。一方で、患者は長年、自身の体と向き合ってきた当事者でもある。



今回の投稿は、どちらか一方を責めるのではなく、医師と患者の間に生じうる認識のズレや、その向き合い方について、改めて考えるきっかけを与えている。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）