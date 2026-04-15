想像以上の仕上がり！かまいたち山内ら５名の芸人が“ガチ女装”「大バズリしたい」

本日4月15日（水）の『かまいガチ』は、人気企画「とにかくイイ女になりたいねん」の第3弾が放送される。

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同企画では、人気芸人たちがコントなどで見せる“笑いを取りに行く女装”でなく、ガチ中のガチ女装で“理想のイイ女”に大変身。

はたして、もっともイイ女になるのは誰なのか。見た目だけでなく、振る舞いや内面も含め、白濱亜嵐（GENERATIONS）がジャッジを下す。

収録前から「どんなイイ女が見られるのか楽しみです」と、新たな出会いに胸を躍らせる白濱。

そのハートを射止めるべくガチ女装に挑むのは、山内健司（かまいたち）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、お見送り芸人しんいち、森本晋太郎（トンツカタン）、ニシダ（ラランド）の5人。

「女装した後に話題になるのが好き。大バズリしたい」（山内）、「出演が決まる前から準備をしていた」（野田）、「女装企画に呼ばれるような体型じゃないし、こんな機会はなかなかない」（ニシダ）など、本番前からただならぬ気合をにじませる面々が、90分かけて徹底メイク。絶対に負けられない戦いに挑む。

◆白濱も仰天！“想像を絶する美女”が出現

厳しいジャッジを宣言する白濱。そんななか、野田は「似ている」と自負する「池田エライザ」に大変身。

さらに、しんいちは「足立梨花のような明るい美女」、森本は「“ニット女子”の新垣結衣」、ニシダは「文芸評論家・三宅香帆のような文学系女子」を目指し、妥協ゼロのメイクを施すことに。

しかも、その仕上がりたるや想像以上。白濱も「顔面めちゃくちゃキレイ！」と絶賛するイイ女が続々と出現する。

そんななか、「今までにない角度」で攻めてきたのが山内。

「トラックギャル」に変身し、ハンドルまでも携帯するなど、謎アピールで暴走する。

それぞれ序盤からインパクトを残し、白濱の目を釘付けにする5人。

しかし、審査の基準は見た目だけではない。本当の勝負はここからと言っても過言ではない、続くセカンドステージで、イイ女たちの戦いはさらに激化していく。

◆“1対5の合コン”でイイ女たちが大暴れ！

セカンドステージでは、芸人たちが白濱を相手に“1対5の合コン”を開催。“それぞれが理想とするイイ女の振る舞い”を、白濱にジャッジしてもらうことに。

ここで一気に勝負を決めたい芸人たちは、小道具もバチバチに仕込み、あの手この手で過剰なまでの自己アピールを畳み掛けるが…。

勢い余って、合コンはあれよあれよという間にカオス状態に。

森本は「カセットテープの曲を聴かせたい」と言い出し、白濱とイヤホンを片方ずつ共有。顔をグイグイ急接近させる作戦で、場を騒然とさせることに。

一方、山内はトラックギャグを連発。さらに、自身のトラックを「白濱亜嵐デコレーションにしている」とアピールする。

外野から一部始終を見守っていた濱家隆一（かまいたち）も思わず「マジで…」と苦笑い、予期せぬ“笑”撃展開が次々と巻き起こるセカンドステージ。

その裏ではもうひとつ、まさかの事態も発生。一体どういうわけか、ニシダがひっそりと浮かない表情を浮かべ…。

白濱と濱家もその場に崩れ落ちて爆笑するほど、トンデモ展開が秒刻みで訪れる今回のバトル。

はたして、最終的に白濱のハートを射止めるのは誰なのか？