元人気セクシー女優で、現在はタレントとして活躍する蒼井そらの、まさかの“暴露キャラ化”が波紋を呼んでいる。

「蒼井さんは、4月11日から12日にかけて放送されたAMEMAの開局10周年記念『30時間限界突破フェス』内の『愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森』に出演しました。そこで、初対面で関係を持った男性タレントとして、山本裕典（ゆうすけ）さんの名前を口にしたのです。場所は蒼井さんの自宅で、時間は朝の5時ごろだったなど、細かい内容についても語られました。そのとき、山本さんは番組内で『オファー待ち30時間マラソン』に挑戦中で、中継では2人のやりとりも実現しています」（スポーツ紙記者）

その場では笑いとして成立していたものの、Xでは《子どもや家族がいる今わざわざ暴露する必要あるんかな?って蒼井そらには思うよ》と、批判の声も少なくない。放送作家が語る。

「今回の蒼井さんの“ぶっちゃけ”は、バラエティ番組としてはかなり“ハマる”ものだったため、今後も同じネタを求められるようになるかもしれません。蒼井さんはセクシータレントのかたわら、歌手活動をするなどアイドル的な存在でしたから、全盛期に関係を持った相手や口説かれた相手などを、今後も語る可能性があります」

とはいえ、こうした“暴露”には限界がある。

「“暴露キャラ”はネタ切れはもちろん、内容をエスカレートさせざるを得ない側面があり、関係を持った相手でなく、業界の裏話、性格の悪かった同業者といった内容にも踏み込まなければならないかもしれません。そうなると、蒼井さんのタレントとしてイメージを下げることになってしまいます」（同前）

蒼井は放送を受け、13日のXで《みんな子どもの心配してくれてありがとね。幸せいっぱい育ててるし、元気いっぱい成長してるから、他人の家庭の事は気にしないで!》とポスト。ほかにも、日常生活を軽い語りで紹介している。“ぶっちゃけキャラ”のほか“サバサバキャラ”も押し出しているようだが……。