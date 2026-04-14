可愛いのみーーーーーっけ♡【ダイソー】売り切れ前にゲット！！「キャラクターシール」

まだまだ人気が続きそうなシール。争奪戦必至の、可愛い「キャラクターシール」を【ダイソー】で発見したので紹介します。店舗で出会えたらラッキー。即ゲットしないと、完売してしまうかも。

こんな可愛いシールがゲットできるの！？

@gnm.aoさんが見つけたのは「シール 星のカービィ」。ノーマルのカービィだけでなく、さまざまな能力をコピーしたカービィの姿もシールになっています。「星のカービィ ディスカバリー」で登場した、ほおばりヘンケイの姿もデザインされているため、ゲームをしたことのある人は特にテンションが上がりそう。

2種類のシートはどちらも見逃せない

シートは2種類に分かれており、1枚にはノーマルカービィやワドルディといったおなじみのキャラクターたちが、もう1枚にはコピー能力で変身した姿のカービィがそれぞれデザインしてあります。見ているだけで癒されるカービィのシールは、子どもはもちろん大人も夢中になる可愛さです。

【ダイソー】で販売されている「キャラクターシール」は、どのデザインも人気で即完売になることも。今回紹介したカービィのシールは、オンラインストアでも取り扱っているため、店頭で見つからない場合はオンラインストアをチェックするのがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる