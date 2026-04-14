美容賢者からも注目♡【中川紅葉】が話題の漢方専門店「LAOSI」に潜入調査！

Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、美容賢者から注目を集めている、漢方専門店「LAOSI」さんに潜入！カウンセリングから服用後の感想まで、体の不調を感じたら、ぜひ足を運んでみて♡

KUREHA TREND♡ Vlog Vol.6 ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、美容賢者から注目を集めている、漢方専門店に潜入！ 専門家の店長・松浦さんに、紅葉の体調をサポートしてくれる漢方を選んでもらいました♡ 紅葉の体のお悩みは？ 食後、すぐに眠たくなっちゃう朝の胃痛がひどい……顔がむくみやすい

今回のトレンドは...... 「LAOSI」 代々木公園駅から徒歩10分。1包から購入できる漢方入門薬店では、カウンセリングをもとに、その人にあった最適な漢方を選べる。体の不調を感じたら、ぜひ足を運んでみて♡ INFORMATION 住：東京都渋谷区神山町42-9

https://laosi.jp/

漢方を一緒に選んでくれるのは... 松浦尚子さん 漢方を扱う薬局に生まれ、幼い頃から漢方薬が身近な環境で育つ。東洋、西洋ともに医療現場で経験を積み、現在はLAOSIの店長を務める。セミナーや商品・サロンの監修なども行う。

Check! LAOSIさんでカウンセリングを体験！ 「以前、SNSで話題になってた漢方でダイエットをした時期があったけど、それは体にあわなくて……。 それ以降なかなか試す機会がなかったけど、LAOSIさんではカウンセリングを受けられるから心強い！ 私の悩みは、食生活の乱れが原因とのことで、食事の改善方法も教わりました。あとは、血流がとにかく悪いみたい……。 松浦さんは会話だけでなく、お客さんが入店した瞬間から顔色や雰囲気もチェックしているんだとか！それに、舌の状態を見たら、不調の内容がわかると聞いてびっくり。 ちなみに、舌の裏の青みが強いと血流が悪いサインのようです！私はというと……真っ青でした（笑）。 選んでいただいた漢方は自律神経を整えて、胃腸を元気にする『加味帰脾湯』。1週間分処方していただいたので、頑張って毎日飲んでみます！」 紅葉が処方されたのは「加味帰脾湯」

Check! 1週間、服用してみて 「グルテンフリーを心がけて、控えるように言われたフルーツ・生野菜・ヨーグルトはやめてみました。胃腸が軽くなる感じ、すごくわかるようになった！ 空腹時はお米をとるようにしたけど、なぜか太らない気がするし、体の冷えも改善。シャワー派でしたが、お風呂も1週間で2回浸かりました！（笑） 漢方を飲むことで水をとるようになったし、無駄に食べることも減りました。同じ漢方を買ったのでまだ続けます！」

Vlog動画はRay公式SNSで♡ Instagram TikTok X モデル／中川紅葉（本誌専属） ※衣装はすべて本人私服です。

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉