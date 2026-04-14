「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4、男性参加者14人発表 プロレスラー・パリコレモデル・彫刻家など個性豊かなイケメン集結【プロフィール一覧】
【モデルプレス＝2026/04/14】5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信される人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。個性豊かな男性参加者14人が一挙に発表された。
【写真】4代目バチェロレッテと恋をする14人のイケメン
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である彼女はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
そしてこの度、待望の男性参加者14人が一挙発表。今回の男性参加者は、世界を旅するオペラ歌手、恋の風を読むゴルファー、愛の輪郭を捉えたい彫刻家、恋に臆病な最強レスラーなど、多彩で底知れない魅力と熱い想いを併せ持つ顔ぶれが集結。発表に伴いPrime Video公式YouTubeチャンネル（※以下に一覧で記載）にてそれぞれのインタビュー動画も解禁。14通りの自信と覚悟を携えた男性参加者たちが持ち前の武器や“真実の愛”について真剣に語っている。
「肉食系になって押して押して押しまくる（櫻井）」「素直に自然体で向き合う（山崎）」「何も作戦ないです。ライモンのままだけで十分やと思う（ライモン）」など、平松への積極的なアプローチにも期待が高まる。
微笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語、そして旅を通して育まれる彼らの友情と成長の軌跡。シリーズ史上最年少のバチェロレッテと14人の男性参加者が向き合う、「本気の恋」と「信頼」の形とは――。シリーズ10作目を迎える新たな物語の結末に注目だ。（modelpress編集部）
キャッチコピー
年齢／職業／出身地
「＃恋に臆病な最強レスラー」
26歳／プロレスラー／群馬
「＃孤高の帝王」
28歳／パリコレモデル・元サッカー選手／高知
「＃自分らしさを香らせるオトコ」
29歳／会社経営者／山梨
「＃ロジカルだけで生きるオトコ」
27歳／起業家／滋賀
「＃スマイル仕込みな寿司職人」
31歳／寿司職人・モデル／愛知
「＃愛の輪郭を捉えたい彫刻家」
30歳／彫刻家／佐賀
「＃僕と愛のラリーをしよう」
30歳／オーガニックコスメ商品開発者・元プロテニスプレーヤー／福岡
「＃世界を旅するオペラ歌手」
27歳／オペラ歌手／東京
「＃ディスイズライモン」
26歳／ITベンチャー企業代表／リトアニア
「＃フルスペック装備なオトコ」
33歳／経営者・大手外資系IT企業勤務／愛知
「＃漢気で愛を背負うオトコ」
25歳／IT企業勤務／愛媛
「＃恋の風を読むゴルファー」
32歳／ゴルフ事業経営／石川
「＃さあ、ロマンタサイズしよう」
26歳／モデル・コンテンツクリエイター／茨城
「＃登場、恋のムードメーカー」
30歳／大手外資系IT企業勤務／京都
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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【写真】4代目バチェロレッテと恋をする14人のイケメン
◆「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4、初めての本気の恋に挑む4代目バチェロレッテ・平松里菜
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
◆シリーズ史上最も情熱的？個性豊かな男性参加者14人一挙発表
そしてこの度、待望の男性参加者14人が一挙発表。今回の男性参加者は、世界を旅するオペラ歌手、恋の風を読むゴルファー、愛の輪郭を捉えたい彫刻家、恋に臆病な最強レスラーなど、多彩で底知れない魅力と熱い想いを併せ持つ顔ぶれが集結。発表に伴いPrime Video公式YouTubeチャンネル（※以下に一覧で記載）にてそれぞれのインタビュー動画も解禁。14通りの自信と覚悟を携えた男性参加者たちが持ち前の武器や“真実の愛”について真剣に語っている。
「肉食系になって押して押して押しまくる（櫻井）」「素直に自然体で向き合う（山崎）」「何も作戦ないです。ライモンのままだけで十分やと思う（ライモン）」など、平松への積極的なアプローチにも期待が高まる。
微笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語、そして旅を通して育まれる彼らの友情と成長の軌跡。シリーズ史上最年少のバチェロレッテと14人の男性参加者が向き合う、「本気の恋」と「信頼」の形とは――。シリーズ10作目を迎える新たな物語の結末に注目だ。（modelpress編集部）
◆【『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4男性参加者一覧（全14人）】
キャッチコピー
年齢／職業／出身地
◆安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）
「＃恋に臆病な最強レスラー」
26歳／プロレスラー／群馬
◆植田玲雄（うえた・れお／28）
「＃孤高の帝王」
28歳／パリコレモデル・元サッカー選手／高知
◆長田寛太（おさだ・かんた／29）
「＃自分らしさを香らせるオトコ」
29歳／会社経営者／山梨
◆倉岡利樹（くらおか・としき／27）
「＃ロジカルだけで生きるオトコ」
27歳／起業家／滋賀
◆櫻井将治（さくらい・しょうじ／31）
「＃スマイル仕込みな寿司職人」
31歳／寿司職人・モデル／愛知
◆白谷琢磨（しらたに・たくま／30）
「＃愛の輪郭を捉えたい彫刻家」
30歳／彫刻家／佐賀
◆セバウン玲央ジュリアン（せばうん・れお・じゅりあん／30）
「＃僕と愛のラリーをしよう」
30歳／オーガニックコスメ商品開発者・元プロテニスプレーヤー／福岡
◆田中哲史（たなか・さとし／27）
「＃世界を旅するオペラ歌手」
27歳／オペラ歌手／東京
◆ニマークライモン（にまーく・らいもん／26）
「＃ディスイズライモン」
26歳／ITベンチャー企業代表／リトアニア
◆水越寛文（みずこし・ひろふみ／33）
「＃フルスペック装備なオトコ」
33歳／経営者・大手外資系IT企業勤務／愛知
◆妻鳥郁也（めんどり・ふみや／25）
「＃漢気で愛を背負うオトコ」
25歳／IT企業勤務／愛媛
◆山崎至（やまざき・いたる／32）
「＃恋の風を読むゴルファー」
32歳／ゴルフ事業経営／石川
◆吉本ラバーニ勇世歩（よしもとらばーに・ゆうせふ／26）
「＃さあ、ロマンタサイズしよう」
26歳／モデル・コンテンツクリエイター／茨城
◆和田叡（わだ・あきら／30）
「＃登場、恋のムードメーカー」
30歳／大手外資系IT企業勤務／京都
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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