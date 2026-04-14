八岐大蛇のルーツをたどり、出雲文化の神髄に触れる。界 玉造で「神聖な鍛冶場で打つ、一生モノの鍛造トレイづくり体験」開催
島根県の玉造温泉に佇む全室露天風呂付き客室の温泉旅館「界 玉造」では、2026年4月1日〜2026年6月25日(木)、2026年9月2日(水)〜11月26日(木)の期間限定で、出雲千年の歴史を知る、手業のひととき「神聖な鍛冶場で打つ、一生ものの鍛造(たんぞう)トレイづくり体験」を開催する。
【写真】ご当地楽「石見神楽大蛇」
出雲地域の繁栄を支えた「たたら製鉄」をテーマに、江戸時代から続く鍛冶の技を継承する「鍛冶工房 弘光」を訪問。神聖な鍛冶場での「鍛造体験」や鍛冶職人との対話を通じて、神話の時代から現代のライフスタイルへと受け継がれる文化を感じることができる。体験後、界 玉造での滞在を通して八岐大蛇伝説のルーツをたどり、日本刀の技術を現代へ受け継いできた「たたら製鉄」を通して出雲地域で育まれてきた千年の歴史を体感できる。本取り組みは2021年より界全施設で実施されている、職人・生産者と行うご当地文化体験「手業のひととき」の一環だ。
■背景
日本古来の鉄づくり「たたら製鉄」。砂鉄と木炭を使い、人力で風を送り込むこの伝統技法は、出雲の地で1400年以上の歴史を誇る。その優秀性は『出雲国風土記』にも記されており、江戸時代後半から明治にかけての最盛期には、全国のおよそ8割の鉄が出雲地域を中心とした中国山地の麓で作られた。また、鉄の流通は全国各地の文物をもたらし、都のような華やかな地域文化をも育んだ。たたら製鉄はいにしえの時代から現在にいたるまで、出雲文化の根幹を成す重要な要素だ。「出雲文化を遊ぶ宿」がコンセプトの界 玉造では、これまで石見神楽や日本酒の魅力など出雲文化を中心としたおもてなしを行ってきた。今回、たたら製鉄から生まれた出雲文化を通して、神話の時代から継承されてきた千年の歴史を身近に感じてほしいという思いから本プランは誕生した。
■【特徴1】神聖な鍛冶場で火花を散らす、世界に一つだけの「鍛造トレイ」製作
「鍛冶工房 弘光」は、江戸時代のたたら操業からはじまり十代に渡り島根県東部で唯一、古来より伝わる日本刀鍛錬の技法を継承している。本プランでは、通常は入ることのできない神聖な鍛冶場で自ら火花を散らしながら叩き、オリジナルの鍛造トレイを作成。鍛冶職人の指導のもと、1000度以上の鉄を打つ「鍛造体験」を通して、世界に一つだけのトレイ製作を体験。鍛造後に職人が仕上げるため、その日に持ち帰ることができる。
■【特徴2】日本刀の技法を現代につなぐ「ものづくり」の深淵に触れるひととき
鍛造体験後には、工房に併設するギャラリーにて、鍛冶職人と、出雲地域に深く根付く火と向き合うものづくりの精神や、全国の鉄師たちが厚く信仰する鉄の神様「金屋子神(かなやごしん)」にまつわる伝承など、この地ならではの貴重なエピソードを学べる。また、日本刀を鍛え上げる高度な技術を応用して作られたあかり器具や、一生ものの道具として愛されるフライパンなど、伝統の技が形を変えて受け継がれている様子を見学できる。
■【特徴3】界 玉造で八岐大蛇のルーツを辿り、出雲の真髄にひたるひととき
本プラン限定で、ご当地部屋「玉湯の間」に燭台や花器などの鍛造作品を用意。滞在のなかで実際に作品に触れ、鉄が持つ独特の感触や重厚感を肌で感じることができる。会席料理の象徴である宝楽盛りには、鉄穴(かんな)流し(※1)によって切り開かれた地形棚田をモチーフにした器を使用。鉄づくりがもたらした肥沃な大地、そこで育まれた米、そして日本酒発祥の地とされる食文化。出雲の豊かな実りを、その背景にある歴史とともに深く味わえる。
夕食後に披露されるご当地楽「石見神楽」では、代表演目「大蛇」を上演。古くから八岐大蛇(やまたのおろち)伝説は、たたら製鉄によって荒廃した斐伊川の氾濫を神話化したものとされており、そのルーツを辿ることができる。滞在を通して触れてきた鉄の歴史を反芻しながら鑑賞することで、神代から続く千年の歴史を感じ、出雲文化の真髄へと迫る体験となる。
※1：鉄穴流し…山を切り崩し、水路に流して土砂から砂鉄を選別する出雲独自の技法
■「手業のひととき」を担当する、鍛冶工房弘光の小藤宗相(ことう・しゅうすけ)さん
＜プロフィール＞
1970年、島根県生まれ。信州大学経済学部卒業後、都内の企業、地元の美術館勤務を経て本格的に鍛冶の道へ。江戸時代から続く技法を礎に、現代の空間に調和する鉄の作品を提案する。日本文化の担い手として、著名なデザイナーや文化人からもその手仕事が高く評価されており、伝統を次世代へとつなぐ革新的な作品づくりに日々挑戦している。
＜コメント＞
界 玉造「手業のひととき」がお届けするのは、職人の息遣いが聞こえる本物の工房で過ごすとき。唯一無二の作品が生まれるこの場所で、鉄に触れ、火の色を見つめながら、炭の香りと火の熱気に包まれ、鉄を打つ。そのとき、その場所でしか生まれない、一期一会の形。それは、旅の風景として心に深く刻まれる特別なひとときとなるでしょう。手に伝わる槌の重み、炉の炎と向き合うその熱を感じながら、自分だけの一作を仕上げる。私たちの火造りの精神を、どうぞ五感でゆったりとお楽しみください。
【モデルスケジュール】
＜1日目＞
13時 鍛冶工房 弘光にて鉄打ち体験
16時 「界 玉造」チェックイン
17時30分 夕食
20時 日本酒BAR
21時15分 ご当地楽「石見神楽 大蛇」
22時 客室露天風呂
＜2日目＞
7時 現代湯治体操
7時30分 朝食
9時 温泉街散策
11時 チェックアウト
■概要
期間：2026年4月1日(水)〜2026年6月25日(木)、2026年9月2日(水)〜11月26日(木)※毎週水、木曜日開催
料金：1人1万8000円(税込、宿泊費別)
時間：チェックイン日の13時〜14時45分
場所：工房見学は「鍛冶工房 弘光」にて現地集合・解散
予約：公式サイトにて14日前までに要予約
定員：各日2組1人〜4人
含まれるもの：工房見学、鍛造トレイ制作
■「手業のひととき」とは
地域の文化を継承する職人や作家、生産者に出会い、その希少な技を間近で見たり、舞台裏を知ったりできるご当地文化体験。「界」ではブランド発足以来、その地域、その季節ならではのおもてなしを大切にしている。界のスタッフは職人や作家、生産者からご当地の文化や手仕事を教わり、その地域にいっそう愛着を感じるという経験を重ねてきた。その経験をもとに、利用者にも地域の文化を継承する職人や作家、生産者の手業に触れて欲しいという思いから、「手業のひととき」を2021年4月より開催。これまでに20施設で27の体験を実施し、界全体で1600人以上が利用している。
■SDGsへの貢献について
総務省が実施した伝統工芸に関する実態調査によると、これまでもさまざまな支援策が講じられてきたものの、生活様式や社会経済の変化、安価な類似品の流入といった背景事情により、伝統工芸品の需要が減少している。これに伴い、伝統工芸品の生産額や従事者数も減少傾向にあり、今後、伝統工芸や伝統文化の継承が途絶えてしまうことが懸念されている(※2)。「界」は、2011年のブランド誕生以来、温泉旅館ならではの癒やしやくつろぎを活かしながら、その地域、季節ならではのおもてなしを提供してきた。そのうえでは、地域の伝統文化を守り、地域経済にも貢献することが重要と考えている。旅行者と地域をつなぐ架け橋になることで、次の世代に伝統工芸や文化が継承されることを願い、手業のひとときの取り組みを通して、SDGsの目標8「働きがいも 経済成長も」に寄与することを目指している。
※2：総務省行政評価局 令和4年6月「伝統工芸の地域資源としての活用に関する実態調査」
■「界」とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を活かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年には「界 草津」(群馬県・草津温泉)、「界 宮島」(広島県・宮島口温泉)、「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界 松本」(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープンを予定している。
■界 玉造(島根県・玉造温泉)について
日本最古の美肌の湯と称される玉造温泉に佇む全室露天風呂付きの宿。奈良時代から続く美肌の湯に浸り、松江の茶の湯や日本酒の文化も感じることができる温泉旅館。
所在地：島根県松江市玉湯町玉造1237
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：24室
料金：1泊4万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、税・サービス料込、夕朝食付)
アクセス：JR玉造温泉駅から車で5分
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ご当地楽「石見神楽大蛇」
出雲地域の繁栄を支えた「たたら製鉄」をテーマに、江戸時代から続く鍛冶の技を継承する「鍛冶工房 弘光」を訪問。神聖な鍛冶場での「鍛造体験」や鍛冶職人との対話を通じて、神話の時代から現代のライフスタイルへと受け継がれる文化を感じることができる。体験後、界 玉造での滞在を通して八岐大蛇伝説のルーツをたどり、日本刀の技術を現代へ受け継いできた「たたら製鉄」を通して出雲地域で育まれてきた千年の歴史を体感できる。本取り組みは2021年より界全施設で実施されている、職人・生産者と行うご当地文化体験「手業のひととき」の一環だ。
日本古来の鉄づくり「たたら製鉄」。砂鉄と木炭を使い、人力で風を送り込むこの伝統技法は、出雲の地で1400年以上の歴史を誇る。その優秀性は『出雲国風土記』にも記されており、江戸時代後半から明治にかけての最盛期には、全国のおよそ8割の鉄が出雲地域を中心とした中国山地の麓で作られた。また、鉄の流通は全国各地の文物をもたらし、都のような華やかな地域文化をも育んだ。たたら製鉄はいにしえの時代から現在にいたるまで、出雲文化の根幹を成す重要な要素だ。「出雲文化を遊ぶ宿」がコンセプトの界 玉造では、これまで石見神楽や日本酒の魅力など出雲文化を中心としたおもてなしを行ってきた。今回、たたら製鉄から生まれた出雲文化を通して、神話の時代から継承されてきた千年の歴史を身近に感じてほしいという思いから本プランは誕生した。
■【特徴1】神聖な鍛冶場で火花を散らす、世界に一つだけの「鍛造トレイ」製作
「鍛冶工房 弘光」は、江戸時代のたたら操業からはじまり十代に渡り島根県東部で唯一、古来より伝わる日本刀鍛錬の技法を継承している。本プランでは、通常は入ることのできない神聖な鍛冶場で自ら火花を散らしながら叩き、オリジナルの鍛造トレイを作成。鍛冶職人の指導のもと、1000度以上の鉄を打つ「鍛造体験」を通して、世界に一つだけのトレイ製作を体験。鍛造後に職人が仕上げるため、その日に持ち帰ることができる。
■【特徴2】日本刀の技法を現代につなぐ「ものづくり」の深淵に触れるひととき
鍛造体験後には、工房に併設するギャラリーにて、鍛冶職人と、出雲地域に深く根付く火と向き合うものづくりの精神や、全国の鉄師たちが厚く信仰する鉄の神様「金屋子神(かなやごしん)」にまつわる伝承など、この地ならではの貴重なエピソードを学べる。また、日本刀を鍛え上げる高度な技術を応用して作られたあかり器具や、一生ものの道具として愛されるフライパンなど、伝統の技が形を変えて受け継がれている様子を見学できる。
■【特徴3】界 玉造で八岐大蛇のルーツを辿り、出雲の真髄にひたるひととき
本プラン限定で、ご当地部屋「玉湯の間」に燭台や花器などの鍛造作品を用意。滞在のなかで実際に作品に触れ、鉄が持つ独特の感触や重厚感を肌で感じることができる。会席料理の象徴である宝楽盛りには、鉄穴(かんな)流し(※1)によって切り開かれた地形棚田をモチーフにした器を使用。鉄づくりがもたらした肥沃な大地、そこで育まれた米、そして日本酒発祥の地とされる食文化。出雲の豊かな実りを、その背景にある歴史とともに深く味わえる。
夕食後に披露されるご当地楽「石見神楽」では、代表演目「大蛇」を上演。古くから八岐大蛇(やまたのおろち)伝説は、たたら製鉄によって荒廃した斐伊川の氾濫を神話化したものとされており、そのルーツを辿ることができる。滞在を通して触れてきた鉄の歴史を反芻しながら鑑賞することで、神代から続く千年の歴史を感じ、出雲文化の真髄へと迫る体験となる。
※1：鉄穴流し…山を切り崩し、水路に流して土砂から砂鉄を選別する出雲独自の技法
■「手業のひととき」を担当する、鍛冶工房弘光の小藤宗相(ことう・しゅうすけ)さん
＜プロフィール＞
1970年、島根県生まれ。信州大学経済学部卒業後、都内の企業、地元の美術館勤務を経て本格的に鍛冶の道へ。江戸時代から続く技法を礎に、現代の空間に調和する鉄の作品を提案する。日本文化の担い手として、著名なデザイナーや文化人からもその手仕事が高く評価されており、伝統を次世代へとつなぐ革新的な作品づくりに日々挑戦している。
＜コメント＞
界 玉造「手業のひととき」がお届けするのは、職人の息遣いが聞こえる本物の工房で過ごすとき。唯一無二の作品が生まれるこの場所で、鉄に触れ、火の色を見つめながら、炭の香りと火の熱気に包まれ、鉄を打つ。そのとき、その場所でしか生まれない、一期一会の形。それは、旅の風景として心に深く刻まれる特別なひとときとなるでしょう。手に伝わる槌の重み、炉の炎と向き合うその熱を感じながら、自分だけの一作を仕上げる。私たちの火造りの精神を、どうぞ五感でゆったりとお楽しみください。
【モデルスケジュール】
＜1日目＞
13時 鍛冶工房 弘光にて鉄打ち体験
16時 「界 玉造」チェックイン
17時30分 夕食
20時 日本酒BAR
21時15分 ご当地楽「石見神楽 大蛇」
22時 客室露天風呂
＜2日目＞
7時 現代湯治体操
7時30分 朝食
9時 温泉街散策
11時 チェックアウト
■概要
期間：2026年4月1日(水)〜2026年6月25日(木)、2026年9月2日(水)〜11月26日(木)※毎週水、木曜日開催
料金：1人1万8000円(税込、宿泊費別)
時間：チェックイン日の13時〜14時45分
場所：工房見学は「鍛冶工房 弘光」にて現地集合・解散
予約：公式サイトにて14日前までに要予約
定員：各日2組1人〜4人
含まれるもの：工房見学、鍛造トレイ制作
■「手業のひととき」とは
地域の文化を継承する職人や作家、生産者に出会い、その希少な技を間近で見たり、舞台裏を知ったりできるご当地文化体験。「界」ではブランド発足以来、その地域、その季節ならではのおもてなしを大切にしている。界のスタッフは職人や作家、生産者からご当地の文化や手仕事を教わり、その地域にいっそう愛着を感じるという経験を重ねてきた。その経験をもとに、利用者にも地域の文化を継承する職人や作家、生産者の手業に触れて欲しいという思いから、「手業のひととき」を2021年4月より開催。これまでに20施設で27の体験を実施し、界全体で1600人以上が利用している。
■SDGsへの貢献について
総務省が実施した伝統工芸に関する実態調査によると、これまでもさまざまな支援策が講じられてきたものの、生活様式や社会経済の変化、安価な類似品の流入といった背景事情により、伝統工芸品の需要が減少している。これに伴い、伝統工芸品の生産額や従事者数も減少傾向にあり、今後、伝統工芸や伝統文化の継承が途絶えてしまうことが懸念されている(※2)。「界」は、2011年のブランド誕生以来、温泉旅館ならではの癒やしやくつろぎを活かしながら、その地域、季節ならではのおもてなしを提供してきた。そのうえでは、地域の伝統文化を守り、地域経済にも貢献することが重要と考えている。旅行者と地域をつなぐ架け橋になることで、次の世代に伝統工芸や文化が継承されることを願い、手業のひとときの取り組みを通して、SDGsの目標8「働きがいも 経済成長も」に寄与することを目指している。
※2：総務省行政評価局 令和4年6月「伝統工芸の地域資源としての活用に関する実態調査」
■「界」とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を活かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年には「界 草津」(群馬県・草津温泉)、「界 宮島」(広島県・宮島口温泉)、「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界 松本」(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープンを予定している。
■界 玉造(島根県・玉造温泉)について
日本最古の美肌の湯と称される玉造温泉に佇む全室露天風呂付きの宿。奈良時代から続く美肌の湯に浸り、松江の茶の湯や日本酒の文化も感じることができる温泉旅館。
所在地：島根県松江市玉湯町玉造1237
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：24室
料金：1泊4万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、税・サービス料込、夕朝食付)
アクセス：JR玉造温泉駅から車で5分
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。