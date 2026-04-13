サンダーランド、ブロビーに対する人種差別的な誹謗中傷に怒りの声明「明確かつ断固として非難し続けます」

サンダーランド、ブロビーに対する人種差別的な誹謗中傷に怒りの声明「明確かつ断固として非難し続けます」