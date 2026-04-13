花粉で鼻がムズムズ…ミストの鼻洗浄器なら痛くない！ カラダにいいもの大賞準GP2点

anan春の「カラダにいいもの大賞2026」。ここでは、準グランプリに輝いた商品を2点ご紹介。

CERARI 舌クリーナー

質感も機能もパーフェクト。磁器製で衛生的な舌クリーナー。

お口の健康を考えた、オーラルケアグッズ市場も発展しましたが、歴史が古く、効果が高いのが舌のお掃除。東洋医学では、舌は内臓を映す鏡です。日々変わる舌の色や汚れをチェックすれば、体調管理に役立てることもできるのです。ただ、舌を傷つけてしまっては本末転倒。そこでおすすめしたいのが、磁器製のクリーナーです。

開発したのは、1908年創業の陶磁器メーカー。硬質で汚れのつきにくい強化磁器を使い、緻密な造形と表面処理で驚くほど滑らかな仕上がりが実現。先端の六角形の凹凸が舌に負担をかけず汚れ（舌苔）を揉み出します。舌をマッサージされているようで、気分も上々。洗いやすく清潔に使え、デザインが美しいのも推しポイント。口のネバつきが軽減し、気軽なオーラルケアにも最適。今春、朝の舌磨き習慣をスタートさせましょう。

はなミスト

体調管理の要は、鼻洗浄。毎日ケアできる携帯ミスト。

せっかく心地よい春なのに、鼻のムズムズに悩まされている人、ご注目！ アレルギー症状は、原因物質が粘膜に触れることで起こるので、早く取り除くほど症状の悪化を防ぎやすいんです。また、ある医学研究では、鼻洗浄を行うと抗アレルギー薬の使用量が減少したという報告も。そこでご紹介したいのが、効果的だけどハードルが高い“鼻洗浄”を画期的にやりやすくしてくれるナイスなギアです。

一般的にイメージする、ジャバジャバと水を鼻に流し入れる“鼻うがい”ではないのがポイント。痛くない鼻洗浄器の決め手は、微細なマイクロミスト。ノズルから斜めに噴射されるミストが、粘膜を傷つけずに鼻の隅々まで洗浄し、アレルゲンや炎症物質を洗い流してくれます。喉に炎症があってむせてしまいやすい人も安心です。こまめな鼻洗浄で、春を制そう！