ミランダ・カーが来日！ 京都のお茶室で夫とほっこり2ショット公開
モデルのミランダ・カーが、昨年に続きお忍びで来日していた模様。お茶室で撮影した、夫でスナップチャットのCEOエヴァン・シュピーゲルとの2ショットなどをインスタグラムでシェアし、ファンから「OMG日本だ！！！」などと反響を呼んでいる。
【写真】ミランダ・カー、京都訪問の様子 哲学の道や嵐山竹林へ
ミランダは昨年6月にも京都を訪れたことを報告し、清水寺などで撮影したエヴァンとのラブラブショットとともに、「日本は私にとって特別な場所であり、愛する人と京都を体験出来たのは、とても意味のあることでした」と綴っていた。
1年弱での再来日となった今回も、京都をメインに訪れていたようだ。日本時間4月11日の投稿で、哲学の道や嵐山竹林の小径、青蓮院門跡の庭園、三味線を弾く芸妓の姿など、京都ならではの風景を多数シェアした。
さらに、木の上に佇むニホンザルや、SNSで注目を集めている清水寺近くの和菓子店もちもち（mochi mochi）の餅つきパフォーマンス、いちご飴やコンビニスイーツなど、海外からの旅行者に人気のアイテムをきっちり抑え、自ら描いたと思われるサイン入りの椿の絵なども披露している。
ミランダの投稿には、モデル仲間のリリー・オルドリッジから「美しい！！！！」とコメントが寄せられているほか、「先月私も同じところに行ったよ！」「地上の天国だよね」「新鮮な餅やフルーツが最高…日本が恋しい。コンビニもだし、桜のお祭り、水田の脇に続く田舎道も懐かしい」「ジャパンアイシテイル」など、日本旅行経験者からのコメントも数多く寄せられている。
引用：「ミランダ・カー」Instagram（＠mirandakerr）
【写真】ミランダ・カー、京都訪問の様子 哲学の道や嵐山竹林へ
ミランダは昨年6月にも京都を訪れたことを報告し、清水寺などで撮影したエヴァンとのラブラブショットとともに、「日本は私にとって特別な場所であり、愛する人と京都を体験出来たのは、とても意味のあることでした」と綴っていた。
さらに、木の上に佇むニホンザルや、SNSで注目を集めている清水寺近くの和菓子店もちもち（mochi mochi）の餅つきパフォーマンス、いちご飴やコンビニスイーツなど、海外からの旅行者に人気のアイテムをきっちり抑え、自ら描いたと思われるサイン入りの椿の絵なども披露している。
ミランダの投稿には、モデル仲間のリリー・オルドリッジから「美しい！！！！」とコメントが寄せられているほか、「先月私も同じところに行ったよ！」「地上の天国だよね」「新鮮な餅やフルーツが最高…日本が恋しい。コンビニもだし、桜のお祭り、水田の脇に続く田舎道も懐かしい」「ジャパンアイシテイル」など、日本旅行経験者からのコメントも数多く寄せられている。
引用：「ミランダ・カー」Instagram（＠mirandakerr）