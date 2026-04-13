東京都『子育て応援＋』支給開始 1人あたり1万1000円【対象者＆支給時期など】
東京都は、きょう13日から『子育て応援＋（プラス）』の支給を開始した。
【動画】東京都『子育て応援＋』支給開始 1人あたり1万1000円
開始にあたって、東京都は「物価高などで実質賃金を圧迫する状況が続く中、子育て世帯を応援するため、東京アプリ生活応援事業の支援対象外である15歳未満の子供に対し、臨時的な支援として1人当たり1万1000円を支給します」と紹介。
続けて「この度、都民の利便性向上や効率的な支給を図るため、018サポートのシステムを活用し、ワンスオンリーかつプッシュ型で、子育て応援＋（プラス）の支給を開始しますのでお知らせいたします」と呼びかけている。
1 対象者
令和8年2月2日から令和9年4月1日の期間内で、15歳未満の都民
（生年月日が平成24年4月2日から令和9年4月1日までの方）
※上記期間内に15歳を迎える都民は、東京アプリ生活応援事業の対象となるため、子育て応援＋（プラス）は対象外
2 支給時期
（1）令和8年3月15日までに018サポートを申請済みの方
令和8年4月13日（月曜日）から支給開始します。
※振込日は個人によって異なり、原則4月末までに018サポートと同日支給
※改めて申請いただくことなくプッシュ型で支給
（2）令和8年3月16日以降に018サポートを申請された方
018サポートを申請いただくと、018サポート初回支給日と同日に支給します。
※018サポートの支給月は8月、12月、4月の年3回を予定
※一度の申請で018サポートと子育て応援＋（プラス）を支給
※詳細は「018サポート」ホームページを御参照ください。
■018サポートについて
東京に住む0歳から18歳までの児童を対象に、所得制限なく、月額5,000円（年間最大6万円）を支給します。
【動画】東京都『子育て応援＋』支給開始 1人あたり1万1000円
開始にあたって、東京都は「物価高などで実質賃金を圧迫する状況が続く中、子育て世帯を応援するため、東京アプリ生活応援事業の支援対象外である15歳未満の子供に対し、臨時的な支援として1人当たり1万1000円を支給します」と紹介。
続けて「この度、都民の利便性向上や効率的な支給を図るため、018サポートのシステムを活用し、ワンスオンリーかつプッシュ型で、子育て応援＋（プラス）の支給を開始しますのでお知らせいたします」と呼びかけている。
令和8年2月2日から令和9年4月1日の期間内で、15歳未満の都民
（生年月日が平成24年4月2日から令和9年4月1日までの方）
※上記期間内に15歳を迎える都民は、東京アプリ生活応援事業の対象となるため、子育て応援＋（プラス）は対象外
2 支給時期
（1）令和8年3月15日までに018サポートを申請済みの方
令和8年4月13日（月曜日）から支給開始します。
※振込日は個人によって異なり、原則4月末までに018サポートと同日支給
※改めて申請いただくことなくプッシュ型で支給
（2）令和8年3月16日以降に018サポートを申請された方
018サポートを申請いただくと、018サポート初回支給日と同日に支給します。
※018サポートの支給月は8月、12月、4月の年3回を予定
※一度の申請で018サポートと子育て応援＋（プラス）を支給
※詳細は「018サポート」ホームページを御参照ください。
■018サポートについて
東京に住む0歳から18歳までの児童を対象に、所得制限なく、月額5,000円（年間最大6万円）を支給します。