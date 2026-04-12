かに座は「思い切ってポチるのが吉！」 12星座もっちぃ占い｜4/13〜19

4/13（月）〜19（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：16日（木）は「不意に連絡を取る機会が生まれる」

牡羊座のあなたは、16日（木）に久しぶりの人と不意に連絡を取る機会が生まれるかもしれません。何か理由があるわけじゃなくても、ただ単純に昔を懐かしんでスタンプを送ってみるのもよいでしょう♪

14日（火）は、集中力が続きにくそうな星回りです。いいことは起こるのですが、ここぞの踏ん張りがきかず、チャンスをこぼしてしまうかも。周りに助けを求めましょう。

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🤝 牡牛座：19日（日）は「感謝の言葉が100倍の効き目に」

牡牛座のあなたは、19日（日）に人への感謝を伝える言葉が100倍の効き目を発揮してくれそうです。普段のありがとうに加えて、具体的に相手の存在のありがたみを語るようにしてください♪

16日（木）は、お金の使い方に関する迷いが生まれやすいときです。選択肢が多すぎるときには、どの選択肢も採用しないという考えを持ってもいいかもしれません。

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🤝 双子座：13日（月）は「言いたいことを伝える日」

双子座のあなたは、関わる人の気持ちに余裕が生まれやすいときです。いつもは短気な人も、今週は素直にあなたの言い分を聞いてくれるかもしれません。13日（月）は、言いたいことを伝える日にしましょう。

14日（火）は、やらなければいけないことが分かっていてもなかなか手が動き始めないときです。面倒くさい作業を始めるまでの5分間の儀式を取り入れてください。サイコロでぞろ目が出たら作業開始！ みたいな感じです。

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💰 蟹座：15日（水）は「思い切ってポチるのが吉！」

蟹座のあなたは、普段なら躊躇する出費が、のちのち大正解に化けそうな気配です。ずっとカートに入れたままのあのアイテム、15日（水）に思い切ってポチるのが吉！

14日（火）は、かけた情熱と結果の間にタイムラグがありそう。すぐに手応えがなくても焦らないで。今は「地中に太い根を張る日」と割り切るのが大人の余裕です☆

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💼 獅子座：16日（木）は「なにをしてもうまくいく」

獅子座のあなたは、16日（木）がなにをやってもうまくいく星回りです。最後は運が決めるような勝負を仕掛けるなら、この日がベストなタイミングです☆

13日（月）は、善意でやってあげたことが余計なお世話に分類されがちな星回りです。ちょっとでも迷う優しさは出し惜しみするようにしましょう。

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💰 乙女座：19日（日）は「お金の使い方にセンスが宿る」

乙女座のあなたは、19日（日）にお金の使い方にセンスが宿る日です。この日にお買い物をすれば、いつもの予算が魔法のように豪華なディナーへと大化けするはずです。

16日（木）は、人との距離感が掴みにくくなる日です。冷たすぎず、しかし馴れ馴れしすぎない、そんな絶妙な距離感を、ゲーム感覚で探り当ててみてください♪

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💰 天秤座：13日（月）は「寄り道が幸運につながる」

天秤座のあなたは、13日（月）にいつもと違うお店でお買い物をするだけで金運が上昇します。ランチの行き先もこれまで経験したことがない場所にしてみましょう。寄り道が幸運につながることもありそう♪

人に合わせすぎて自分を見失わないように注意しましょう。特に15日（水）は、「あなたの好きな方で」という言葉を3回以上使ってしまうかもしれません。それは心のバッテリー残量が減っているサインです♭

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💰 蠍座：15日（水）は「ご褒美を楽しむのに最適」

蠍座のあなたは、自分へのご褒美を楽しむのに最適な1週間です。特に15日（水）は、自分を満足させる品物選びがはかどりそうな予感です。欲しいものは買っちゃいましょう♪

14日（火）は、人の感情を勘違いしてしまいやすいときです。沈黙されているからと言って怒られているというわけではありません。深読みしすぎないようにしてください♪

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💼 射手座：16日（木）は「流れが変わるようなチャンスを掴む」

射手座のあなたは、16日（木）にこれまでの仕事の流れが一気に変わるようなチャンスを掴むことができそうな星が巡ってきます。お仕事で何か成し遂げたいことがあるなら、いつでも全力で走り出せるように心の準備をしておきましょう♪

14日（火）は、本当に必要というわけではないけれども、すぐに買わないといけないような気がしてしまう系の買い物に翻弄されやすい星回りです。広告のあおりに負けないようにしてください☆

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💼 山羊座：19日（日）は「情報収集が◎」

山羊座のあなたは、19日（日）にこれからの自分のキャリアを考える上で、とても重要な気づきが得られそうな日です。密かに企んでいるサイドビジネスや趣味のマネタイズがあるなら、この日に情報収集をすると吉です。

欲しいものリストや予算は頭の中だけで管理するのが難しくなりそうな1週間です。推し活や趣味の聖域を守るためにも、16日（木）のうっかり衝動買いにはくれぐれも要注意です♭

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💼 水瓶座：16日（木）は「ためらっていた仕事に着手して」

水瓶座のあなたは、16日（木）がこれまでずっと手をつけることをためらっていた案件に着手するのに最適な星回りです。PCの見て見ぬふりフォルダに眠っている重い案件に、ついにメスを入れる絶好のタイミングです☆

13日（月）は、些細な行き違いが生まれやすい星回りです。相手の話をしっかり聞くことを意識してください。思っていたのと違う方向に解釈するとケンカの種になりますから♭

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💼 魚座：15日（水）は「パワーがあふれてくる」

魚座のあなたは、15日（水）にパワーがあふれてきます。この日までに頑張ったことで、週の後半はゆっくりできるくらいのパワーがありますから、面倒なことは一気にやってしまいましょう♪

16日（木）は、SNSでネタバレを踏むリスクが高まっています。今、楽しみにしているドラマや映画があるなら、余計な情報に接しないように気をつけて☆

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X