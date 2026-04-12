This is CHIFFON CAKE.母の日限定♡花と楽しむ上品スイーツギフト

母の日にぴったりな、とっておきのギフトが登場♡「This is CHIFFON CAKE.」とアーティフィシャルフラワー専門店「hymii」がコラボした限定セットが、2026年4月10日（金）より発売されます。スイーツとブーケを組み合わせた特別な贈り物は、見た目の華やかさはもちろん、贈る時間そのものを大切にしたい方にぴったり。心ときめく母の日ギフトをチェックしてみて♪

“余白”を楽しむ上質ギフト

今回のコラボのテーマは「余白」。忙しい日常に、ほっとひと息つく時間を届けたいという想いが込められています。

シフォンケーキの軽やかさと、やわらかな花の彩りが重なり、甘さだけではない上品な美しさを演出。親子で共有できる“かわいい”と落ち着きを兼ね備えた、大人のための母の日ギフトです♡

ブーケは韓国風トレンドを取り入れつつ、温かみのある配色で仕上げられており、アーティフィシャルフラワーならではの長く楽しめる魅力もポイントです。

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シフォンケーキセットの魅力

FlowerChiffonSet＜フラワーシフォンセット＞

価格：6,300円(税込)※送料無料

内容：シフォンケーキ（3号サイズ/約9cm）、ブーケ（幅約15cm×高さ約25cm）

「Carnation」は、苺のやさしい甘さとラズベリーのほどよい酸味が調和した軽やかな味わい。ふんわりとした食感とコクのあるクリームが重なり、口に入れた瞬間に広がる幸福感が魅力です。

母の日らしいカーネーションモチーフのデザインもポイントで、見た目にも華やかな一品です♪

カッサータセットもおすすめ

FlowerCassataSet＜フラワーカッサータセット＞

価格：6,300円(税込)※送料無料

内容：ザ・カッサータ（長さ17cm）、ブーケ（幅約15cm×高さ約25cm）

「TheCASSATA」は、北海道産クリームチーズを使用した濃厚な味わいが特徴。

ナッツやドライフルーツの食感がアクセントになり、冷凍・半解凍・完全解凍と温度によって異なる味わいを楽しめます。ひとつで何度も楽しめる、新感覚スイーツとして注目です♡

※販売開始日：2026年4月10日（金）

※発送開始日：2026年4月21日（火）より順次

※お届け形態：冷凍配送（賞味期限：冷凍保存で2ヶ月以上）

※販売場所：ThisisCHIFFONCAKE.公式オンラインストア

花とスイーツで特別な母の日に♡

This is CHIFFON CAKE.の母の日限定ギフトは、スイーツとブーケを一緒に楽しめる特別なセット。見た目の美しさだけでなく、贈る時間や余白の大切さを感じられるのが魅力です♡大切な人へ感謝の気持ちを込めて、今年は少し特別なギフトを選んでみてはいかがでしょうか♪