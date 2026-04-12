◇セ・リーグ 阪神9―3中日（2026年4月11日 バンテリンD）

バンテリンドームでのチーム4本塁打は17年8月18日以来（当時はナゴヤドーム）だという。当然ながらホームランウイングが存在しなかった9年前のその試合でアーチを描いたのは、今も現役で、この日も一発を放った大山、後はOBの糸井嘉男氏（球団スペシャルアンバサダー）、北條史也内野手（三菱重工West）、もう1人が秋山拓巳BA（34、球団ベースボールアンバサダー）だ。

他の3人よりも秋山BAの放物線が脳裏に焼き付いている人も多いのではないか。「投手のホームラン」という希少性に加えて何より、その“弾道”がすさまじかった。右翼スタンドの上段に突き刺さる野手顔負けの一発。当時の金本知憲監督もベンチ前で“たまげた”とばかりに驚きの表情を浮かべて出迎えていたのを覚えている。この日の中軸そろい踏みの計4発で試合後から「秋山の衝撃弾」がXなどで再びクローズアップされていた。秋山BAもファンの投稿に反応し「ばり飛ばしてるやん…ひくわ」とユーモアを交えて懐かしんだ。

ただ当時、本人は打撃の話題を好んで記者に話すことはほとんどなかった。愛媛・西条高時代に通算48本塁打を放った「伊予ゴジラ」は投手一本でプロに挑んだ経緯があった。ある年のキャンプで投手の打撃練習でサク越えを放った際には「僕の打撃のことは書かないで欲しいんです。お願いします」と取材後に本人からLINE（ライン）が届いたこともあった。「投手・秋山」としてのプライドがにじんでいた。

この日の先発・伊原は4回にプロ初の適時打を記録。9人目の野手としての活躍は打線に勢いをもたらすが、やはり本業の輝きが大前提。9年前の秋山も7回2失点で白星をつかみ、伊原も6回1失点で見事な投打の活躍で今季2勝目を挙げた。

来季からセ・リーグにもDH制が導入され、こんな景色は消える。「野手顔負け」という表現も無くなるのはちょっと寂しい気もする。そんな意味でも秋山拓巳が記録した9年前の“衝撃弾”はプロ野球ファンの間でも永久保存されそうだ。