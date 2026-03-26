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まだ知らないの？スマホが重い原因はLINE！1分でできる大改造ステップ | LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「まだ知らないの？スマホが重い原因はLINE！1分でできる大改造ステップ」と題した動画を公開した。動画では、スマートフォンの動きが遅くなる意外な原因が「LINE」にあるとし、その簡単な解消法を専門家が解説している。



ひらい先生によれば、スマホの動作が遅くなる一番の原因は「古さではないことがとても多い」という。真の原因は「容量がパンパンになっていること」であり、その容量を日々圧迫している“見えない犯人の代表”が、日常的に使用しているLINEだ。写真や動画、ニュースなどのデータを自動的に溜め込んでしまうため、気づかないうちにスマホの処理能力を低下させているという。



動画内では、すぐできる応急処置として、インターネットブラウザ（Google Chrome）の不要なタブを閉じることと、スマホ本体の再起動を紹介。これらを行うだけでも、蓄積された処理の滞りがリセットされ、動きが改善されるという。



そして本題として、LINEアプリ内の「キャッシュ」を削除する手順を解説。キャッシュとは「一時的に保存されたデータ」のことであり、これを削除してもトーク履歴や送受信したメッセージ、アルバムの写真などが消えることはない。ひらい先生は「部屋のゴミだけを吸い取るようなイメージ」と表現し、安全かつ効果的に容量を空けられると強調している。



さらに容量を確保したい場合は、トークごとのデータ削除も可能だが、保存期間を過ぎた写真が見られなくなるリスクがあるため注意が必要だ。大切な写真はあらかじめLINEの「アルバム」機能に保存しておくことで、データ削除後も安全に残すことができる。



「買い替える前に、まずはデータを整理していきましょう」とひらい先生（平井友裕）。月に1回のキャッシュ削除を習慣づけることで、現在のスマホをさらに数年、快適に使い続けられるかもしれない。