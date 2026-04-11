ヤンなで10番のゴラッソ「半端ないって」。GKも見送るしかない“理不尽ミドル弾”に反響「素晴らしい」「お見事です」【U-20女子アジア杯】
爽快なスーパーゴールだ。
タイで開催されているU-20女子アジアカップで、日本は現地４月11日に準々決勝でベトナムと対戦し、４−０で快勝した。
４強進出を果たし、上位４チームに与えられるU-20女子W杯の出場権を手にした一戦で、際立つ活躍を見せたのが、10番を背負う板村真央だ。
18分、右CKの流れから最後は左足で確実にフィニッシュし、先制点を奪う。
そして３−０で迎えた61分、自身この日、２点目をマークする。ボックス手前で樋口梨花の横パスを受けると、すかさずシュート体勢に入り、右足を強振。敵GKも見送るしかない豪快なミドルでネットを揺さぶった。
試合を配信する『DAZN』の公式Xが、「エグすぎるゴラッソ」「理不尽ミドル」などと綴り、ゴールシーンを公開。SNS上では「お見事です」「素晴らしい」「半端ないって」といった声があがった。
25年１月からフェイエノールトでプレーする19歳が、アジアの舞台で実力を存分に発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フェイエ所属の19歳・板村真央の理不尽ミドルが炸裂！
タイで開催されているU-20女子アジアカップで、日本は現地４月11日に準々決勝でベトナムと対戦し、４−０で快勝した。
４強進出を果たし、上位４チームに与えられるU-20女子W杯の出場権を手にした一戦で、際立つ活躍を見せたのが、10番を背負う板村真央だ。
18分、右CKの流れから最後は左足で確実にフィニッシュし、先制点を奪う。
そして３−０で迎えた61分、自身この日、２点目をマークする。ボックス手前で樋口梨花の横パスを受けると、すかさずシュート体勢に入り、右足を強振。敵GKも見送るしかない豪快なミドルでネットを揺さぶった。
試合を配信する『DAZN』の公式Xが、「エグすぎるゴラッソ」「理不尽ミドル」などと綴り、ゴールシーンを公開。SNS上では「お見事です」「素晴らしい」「半端ないって」といった声があがった。
25年１月からフェイエノールトでプレーする19歳が、アジアの舞台で実力を存分に発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フェイエ所属の19歳・板村真央の理不尽ミドルが炸裂！