引きこもり青年が「うちの会社に入らない？」と誘われても断ったのに、ある事で入社を即決！そのまさかの理由とは【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
伊東(@ito_44_3)さんが描くギャグ漫画『ホットアームな会社』が、SNSで3.1万のいいねを集めて話題となっている。長年引きこもっていた青年が、ある特殊な条件をきっかけに即入社を決めるという本作には、多くの人から「こんな職場で働きたい」との声が寄せられている。
■アットホームよりホットアーム
就職の勧誘にきた社長に対し、青年は「アットホームな会社って苦手なんで…」と拒否反応を示す。働き方の自由や社員同士の仲がよいことをアピールされても、青年の心は全く動かない。
しかし、社長が口にした「うちはホットアームな会社なんだ」という言葉で状況は一変する。それは、腕を温めてくれる猫や犬が職場にいるという、驚きの環境だった。ペットの持ち込みまで可能だという。猫に抱き込まれる光景を想像した青年は、それまでの頑なな態度を翻し、一瞬で「入ります」と入社を決めた。
■動物の癒やしがもたらす効果
本作には、アニマル効果による職場環境への期待や「こんな会社が欲しい」といったコメントが続々と集まっている。読者の反応は作者の伊東さんにとって、創作のモチベーションに直結する大切な励みだ。
伊東さんは現在、非正規雇用をテーマにした漫画を連載している。本作を含む話題作に描き下ろしを加えた作品集もKindleで無料公開中だ。日々を生きるうえで、こうしたユーモアあふれる視点は、多くの人の心に明るい光を届けている。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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