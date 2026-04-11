この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

韓国人が日本で一番満足しているのは「トイレ」だった、母国との決定的な違い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」のパクくんが、「韓国人が感動する日本文化20個を調べてみた」と題した動画を公開した。動画では、日本に住む韓国人が実際に感じた「日本で一番満足していること」についてのリアルな声を紹介。多くの韓国人が挙げた意外な回答は、食や観光ではなく「トイレ」の快適さと、日常に根付いた利便性やマナーだった。



パクくんは冒頭、日本に住んで満足している点として「実はトイレと答える韓国人たちがいます」と切り出した。「どこにでもある、綺麗、無料、並ばない」という日本のトイレ環境は、韓国と比較して圧倒的に快適であるという意見がSNSでバズったエピソードを紹介。韓国ではトイレに鍵がかかっていたり、衛生面に課題があったりする場合があるため、いつでも安心して利用できる日本の環境は大きな感動ポイントだという。



動画ではさらに、視聴者から寄せられた具体的な「感動ポイント」を読み上げる形で進行した。ある投稿者は「東京基準でソウルより住みやすい点」として、「24時間ドンキホーテ」「安全でマナーのあるバス文化」「街中の自販機の多さ」などを列挙。特にバスについては、「決まった位置に停車して、お客さんが座ってから出発する」という日本の丁寧な運行システムに触れ、乗客の安全が確保されている点を高く評価した。



また、人間関係における「他人に干渉しない」文化も支持を集めた。「日本に住んでいて出会った友達が、全部自分の歳を知らないぐらい」と語られるほど、年齢や職業、居住地を詮索しない日本の距離感は、韓国人にとって心地よいものであるようだ。さらに交通事情に関しても、「信号のない横断歩道では人が優先」であり、無理な割り込みやクラクションが少ない点について、「運転するときに心が落ち着く」との声が上がった。他にも、「一人で飲めるところが多い」といった「お一人様」文化の充実も、日本ならではの魅力として挙げられた。



最後にパクくんは、自身の日本在住9年の経験を振り返り、「最初は海外での生活というだけで緊張していた」と明かした上で、「コンビニで気軽に使える清潔なトイレ、深夜でも何でも買える安心感、他人の個人的なことに干渉しない空気」など、日本での生活に深く満足していると語った。「日本に来れたことを後悔しない、来てよかった」という言葉で動画を締めくくり、日本人にとっては当たり前の日常こそが、外国人にとっては得難い魅力であることを強調した。