ラグビー界の英雄が魅了された「ディフェンダー・オクタ」

ラグビー日本代表の「笑わない男」として知られる稲垣啓太が「完全に別次元だ」と絶賛したものがある。2190万円からという英国の高級車「ランドローバー」の「ディフェンダー・オクタ」だ。いかついもの同士で並んだ写真がファンの注目を集めている。

真剣なまなざしで、ベージュ色の高級車に乗り込んだ。運転席の稲垣は黒の上下にサングラスというド迫力のいでたち。試合の時に比べると、幾分表情も緩んでいるようだ。

11日に自身のインスタグラムを更新し「ディフェンダー オクタに乗ってまず感じたのは、これはもう別のクルマという完成度」「V8ツインターボが生む圧倒的なトルクと加速。踏んだ瞬間に分かる余裕と力強さは、完全に別次元だ」とつづった。

この車は、日本版の公式サイトによると定価2190万円からという超高級車。ファンからは「クルマお好きなんですね」「お似合いです」「でもお高いんでしょ〜」と羨望のコメントが並んだ。

稲垣は2015年、19年、23年と3度のワールドカップで日本代表に選出されている。今季はリーグワンの埼玉ワイルドナイツで11試合に出場している。



（THE ANSWER編集部）