カフェコムサから母の日ケーキ♡マンゴーローズが華やか

大切な人へ“ありがとう”を伝える母の日に♡カフェコムサから、華やかな限定ケーキが登場します。まるで花束のように美しく飾られたフルーツと繊細なデザインは、特別な日をより印象的に彩る一品。見た目も味わいも楽しめるケーキで、心に残るひとときを贈ってみてください♪

花束のような美しいデザイン



【ご予約限定ケーキ】母の日 限定ケーキ ～マンゴーローズといちごの花束のケーキ～

価格：12cm4,800円（税込）／15cm7,200円（税込）

今回の母の日限定ケーキは、マンゴーで作られたバラが主役。丁寧に仕上げられたローズデザインが目を引き、ひと目で特別感が伝わる華やかさです。

いちごやキウイも彩りを添え、まるでフルーツの花束のような仕上がり。お祝いのシーンにぴったりのビジュアルです。

ご予約限定と店頭展開の2種類が登場。

予約期間：4月6日～5月1日

受取期間：5月7日～5月10日

ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう

フルーツとクリームの絶妙な味わい



【店頭展開ケーキ】母の日 限定ケーキ ～マンゴーローズといちごの花束のケーキ～

価格：1ピース1,400円（税込）

どちらもベースにはコクのあるカスタードクリームを使用し、甘酸っぱいラズベリークリームがアクセントに。

マンゴーの濃厚な甘さとフルーツのフレッシュな酸味がバランスよく重なり、最後まで飽きずに楽しめます。見た目だけでなく、味わいの完成度も高いのが魅力です。

販売期間：5月7日～5月10日

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

心を込めた贈り物に♡



カフェコムサの母の日ケーキは、見た瞬間に笑顔が広がる特別なスイーツ♡美しさと美味しさを兼ね備えた一品は、感謝の気持ちを伝えるギフトにぴったりです。

大切な人と過ごすひとときを、華やかなケーキとともに楽しんでみてくださいね♪