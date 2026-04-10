無印良品で「学校用品」の収納に成功！ 子どもが自分で準備できるようになった仕組み
こんにちは、zuといいます。
【画像で見る】学校用品を収納する無印アイテム
7歳・10歳の子を持つ絶賛育児中のママです。インスタグラムでは収納グッズ・ときめくアイテムを発信しています。
去年、下の子が小学生になり、わが家もついに“ランドセル2個生活”がスタートしました。
そこから、2人分のランドセルまわりの収納を何度も見直し。。
特に散らかりやすい「お支度セット」と「学用品ストック」のコーナー。
どう収納すれば散らからず、かつ取り出しやすくできるか試行錯誤を繰り返してきました。
忙しい朝に限って、「ママー！消しゴムないー！」なんて声が飛んでくる…これ、本当に“あるある”ですよね（笑）。
けれど今では子どもにとっても母の私にとってもストレスのない形に整えることに成功！
今回は、わが家で実践している、毎日のバタバタがぐっとラクになった「子どもが自分でできる学校用品収納方法」をご紹介しますね♪
やっぱり収納のベースは無印良品。
学用品を収納している棚は、無印良品の『スタッキングシェルフセット・３段×２列・オーク材』です。
棚の中でお支度アイテムと学用品ストックを収納するために使うのは、無印良品の小物収納ボックス（6段＋3段）。
6段タイプの上に3段タイプを重ねて使っています。
白×グレーのシンプルな見た目なので、リビングに置いても生活感が出にくいのがうれしいポイント。
引き出しには手書きラベルをペタッと貼って、「テープ」「のり」「えんぴつ」など、子どもでもわかるようにしています。
■3段ボックスは「毎日使うもの専用」
3段ボックスには、毎日の持ち物であるハンカチとマスクをまとめています。
ハンカチやマスクって、とにかく忘れやすいですよね。なのであえて引き出しの中には入れずに、“見える収納”にして、パッと目に入るようにしています。
さらに、ハンカチが落ちないようにセリアのL字の透明仕切りを前につけてストッパー代わりに。
これだけで、「取ったらバサッと落ちる…」がなくなって、地味に快適なんです♪
マスク収納には6段タイプの引き出しを使用。
３段ボックスと組み合わせることで上部があいていて見えるので、目に入りやすく取り出しやすい収納になっています。
補充もしやすいので、ここもお気に入りポイントです。
■６段ボックスは「学用品ストック専用」
6段ボックスは学用品のストック専用です。
一年分、保管しています！
わが家では、新学期のタイミングでストック確認。
えんぴつや消しゴム、のりなどは「1年でこれくらい使うかな？」と少し多めに用意しています。
この方式にしてからは、「消しゴムない！」「のり切れてる！」と慌てることがほぼなくなりました。
ストックがあれば学期末に持ち帰ったタイミングでサッと補充でき、書い忘れもなく、新学期の準備もかなりスムーズになりました。
細かいものを何度も買いに行かなくていいのが、時間的にも気持ち的にも本当にラクです。
■プリントは“ポイッと”ワンアクション
一番上には、無印のやわらかポリエチレンケースを置いて「使用済みプリントの一時置き場」にしています。
帰ってきたらランドセルから出してポイッと入れるだけ。これだけで「とりあえず机に置く」がなくなりました。
すぐ捨ててもいいのですが、たまに必要になるプリントもあるため、しばらくはここに入れておいて、学期末にまとめて処分です。
気づいたら紙の山…なんてことも防げますよ。
■自分でできる収納方法
この収納方法にしてから、子どもが自分で準備できるようになったばかりか、忘れ物もかなり減りました。
また学用品保管ルールを決めたことで、急いで買いにいくことも何度もお店へ出向くこともありません。
「朝のバタバタを減らしたい」
「学用品の管理がちょっと面倒…」
「準備は自分でしてほしい！」
そんな方に、試してみてほしい収納方法と仕組みをご紹介しました。
ぜひ真似してみてくださいね！
作＝zu
【画像で見る】学校用品を収納する無印アイテム
7歳・10歳の子を持つ絶賛育児中のママです。インスタグラムでは収納グッズ・ときめくアイテムを発信しています。
去年、下の子が小学生になり、わが家もついに“ランドセル2個生活”がスタートしました。
そこから、2人分のランドセルまわりの収納を何度も見直し。。
特に散らかりやすい「お支度セット」と「学用品ストック」のコーナー。
どう収納すれば散らからず、かつ取り出しやすくできるか試行錯誤を繰り返してきました。
けれど今では子どもにとっても母の私にとってもストレスのない形に整えることに成功！
今回は、わが家で実践している、毎日のバタバタがぐっとラクになった「子どもが自分でできる学校用品収納方法」をご紹介しますね♪
やっぱり収納のベースは無印良品。
学用品を収納している棚は、無印良品の『スタッキングシェルフセット・３段×２列・オーク材』です。
棚の中でお支度アイテムと学用品ストックを収納するために使うのは、無印良品の小物収納ボックス（6段＋3段）。
6段タイプの上に3段タイプを重ねて使っています。
白×グレーのシンプルな見た目なので、リビングに置いても生活感が出にくいのがうれしいポイント。
引き出しには手書きラベルをペタッと貼って、「テープ」「のり」「えんぴつ」など、子どもでもわかるようにしています。
■3段ボックスは「毎日使うもの専用」
3段ボックスには、毎日の持ち物であるハンカチとマスクをまとめています。
ハンカチやマスクって、とにかく忘れやすいですよね。なのであえて引き出しの中には入れずに、“見える収納”にして、パッと目に入るようにしています。
さらに、ハンカチが落ちないようにセリアのL字の透明仕切りを前につけてストッパー代わりに。
これだけで、「取ったらバサッと落ちる…」がなくなって、地味に快適なんです♪
マスク収納には6段タイプの引き出しを使用。
３段ボックスと組み合わせることで上部があいていて見えるので、目に入りやすく取り出しやすい収納になっています。
補充もしやすいので、ここもお気に入りポイントです。
■６段ボックスは「学用品ストック専用」
6段ボックスは学用品のストック専用です。
一年分、保管しています！
わが家では、新学期のタイミングでストック確認。
えんぴつや消しゴム、のりなどは「1年でこれくらい使うかな？」と少し多めに用意しています。
この方式にしてからは、「消しゴムない！」「のり切れてる！」と慌てることがほぼなくなりました。
ストックがあれば学期末に持ち帰ったタイミングでサッと補充でき、書い忘れもなく、新学期の準備もかなりスムーズになりました。
細かいものを何度も買いに行かなくていいのが、時間的にも気持ち的にも本当にラクです。
■プリントは“ポイッと”ワンアクション
一番上には、無印のやわらかポリエチレンケースを置いて「使用済みプリントの一時置き場」にしています。
帰ってきたらランドセルから出してポイッと入れるだけ。これだけで「とりあえず机に置く」がなくなりました。
すぐ捨ててもいいのですが、たまに必要になるプリントもあるため、しばらくはここに入れておいて、学期末にまとめて処分です。
気づいたら紙の山…なんてことも防げますよ。
■自分でできる収納方法
この収納方法にしてから、子どもが自分で準備できるようになったばかりか、忘れ物もかなり減りました。
また学用品保管ルールを決めたことで、急いで買いにいくことも何度もお店へ出向くこともありません。
「朝のバタバタを減らしたい」
「学用品の管理がちょっと面倒…」
「準備は自分でしてほしい！」
そんな方に、試してみてほしい収納方法と仕組みをご紹介しました。
ぜひ真似してみてくださいね！
作＝zu