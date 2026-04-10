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韓国の子供の夢1位は「芸能・スポーツ」だが…その裏にあるのは勉強地獄からの逃避願望と「一発逆転」への憧れ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「日本では考えられない、韓国の子供の将来像TOP3」を公開した。動画では、韓国の子供たちが憧れる職業ランキングを紹介し、その背景にある過酷な競争社会や、日本とは異なる「夢」の捉え方について独自の視点で解説している。



まず第1位に挙がったのは「芸能・スポーツ関係」だ。K-POPアイドルやプロ野球選手などが該当するが、パクくんは「一見夢が溢れているように見えるが、勉強一辺倒の社会から逃げたい子供たちの静かなお願いが隠れているかもしれない」と分析する。成績に関係なく輝ける世界への憧れがある一方で、その道は極端に狭い。例えばプロ野球の場合、小学4年生までにリトルリーグに入らなければ手遅れとされるなど、早期からの英才教育と徹底した専念が求められる過酷な現実があるという。



続いて第2位は「医療・福祉職」。医師や薬剤師などで、就職率や年収の高さ、社会的地位が魅力だ。しかし、これは子供自身の純粋な夢というよりも、「失敗しない人生」を歩ませたい親や家庭の「サバイバル戦略」という側面が強いと指摘する。私立医大の学費が日本に比べて安価であることも、医学部専門コースの盛況を後押ししているようだ。



第3位は「教師」。かつては「名誉・安定・尊敬」の三拍子が揃った職業として絶大な人気を誇った。過酷な競争社会において、国家試験さえ通れば一生安泰という「最後のチャンス」と見なされてきたが、近年は薄給や保護者対応のストレスなどで人気が下がり気味だという。



パクくんは、自身の経験を踏まえ「韓国では夢＝家族を安心させる手段」である場合が多く、一方日本では「夢＝自分の生きる選択肢」であると感じると語る。かつて野球選手になりたかったが諦めたパクくんは、日本で草野球を楽しむ中で「夢ってこうして戻ってくるんだ」と実感したという。文化や環境によって「夢」の重さが異なるという事実は、現代社会を生きる私たちに深い示唆を与えている。