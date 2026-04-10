かいしんのいちげき！「スライムまんじゅう」が4/17（金）に期間限定で発売開始

子どもから大人まで大人気のドラクエキャラクター「スライム」が、この春かわいいおまんじゅうになって登場します！

青柳総本家の期間限定商品「スライムまんじゅう」とは？

スライムまんじゅうは、東海地方初開催のイベント「ドラゴンクエストウォーキング ＜中部＞」に合わせて青柳総本家より2026年4月17日（金）〜7月31日（金）の期間限定で販売される商品。



愛知県にある青柳総本家4店舗のほか、名古屋駅内のショップ、空港、愛知県内の一部のイオンスタイルなどのほか、遠方民にはうれしいオンラインショップでも販売されます。

スライムの皮の中には、こしあんがびっしり！



このおまんじゅうが一箱に3個入って972円（税込み）です。

……手のひらにのせて眺めたい！



「ドラゴンクエストウォーキング ＜中部＞」とは？

スマホ向け位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」と連動したリアルウォーキングイベント。2026年4月18日（土）、19日（日）に、愛知県の名古屋城、名城公園、IGアリーナで開催されます。



ウォーキングイベントに参加するかたも、参加はできないけどスライムまんじゅうは気になる！ というかたもぜひ、チェックしてみて。

かわいいお顔に、一発でメロメロになっちゃうこと間違いなし！

まさに「かいしんのいちげき」的な商品ですよ。

商品DATA

商品名：スライムまんじゅう

商品価格：972円（税込み）

内容量：1箱3個入

賞味期限：製造日より30日間

販売期間：2026年4月17日（金）〜7月31日（金）※実店舗の販売スタート日は店舗によって異なります。詳しくは公式ページをご確認ください。

オンラインショップ：https://shop.aoyagiuirou.co.jp/

