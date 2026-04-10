かいしんのいちげき！「スライムまんじゅう」が4/17（金）に期間限定で発売開始
子どもから大人まで大人気のドラクエキャラクター「スライム」が、この春かわいいおまんじゅうになって登場します！
青柳総本家の期間限定商品「スライムまんじゅう」とは？
スライムまんじゅうは、東海地方初開催のイベント「ドラゴンクエストウォーキング ＜中部＞」に合わせて青柳総本家より2026年4月17日（金）〜7月31日（金）の期間限定で販売される商品。
愛知県にある青柳総本家4店舗のほか、名古屋駅内のショップ、空港、愛知県内の一部のイオンスタイルなどのほか、遠方民にはうれしいオンラインショップでも販売されます。
スライムの皮の中には、こしあんがびっしり！
このおまんじゅうが一箱に3個入って972円（税込み）です。
……手のひらにのせて眺めたい！
「ドラゴンクエストウォーキング ＜中部＞」とは？
スマホ向け位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」と連動したリアルウォーキングイベント。2026年4月18日（土）、19日（日）に、愛知県の名古屋城、名城公園、IGアリーナで開催されます。
ウォーキングイベントに参加するかたも、参加はできないけどスライムまんじゅうは気になる！ というかたもぜひ、チェックしてみて。
かわいいお顔に、一発でメロメロになっちゃうこと間違いなし！
まさに「かいしんのいちげき」的な商品ですよ。
商品DATA
商品名：スライムまんじゅう
商品価格：972円（税込み）
内容量：1箱3個入
賞味期限：製造日より30日間
販売期間：2026年4月17日（金）〜7月31日（金）※実店舗の販売スタート日は店舗によって異なります。詳しくは公式ページをご確認ください。
オンラインショップ：https://shop.aoyagiuirou.co.jp/