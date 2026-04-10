海底ケーブルは破壊工作の脅威にさらされており、ケーブルを保護するため新技術や新たなルートの開拓が必要な事態に突入

海底ケーブルは破壊工作の脅威にさらされており、ケーブルを保護するため新技術や新たなルートの開拓が必要な事態に突入