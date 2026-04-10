タレント・堺正章（79）の元妻で、タレントの岡田美里（64）が2人の娘たちとの親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】元夫・堺正章と娘の2ショットや再々婚した夫と腕を組む姿

岡田は2度の離婚を経て、2022年60歳の時に、13年間交際していた一般男性と再々婚していた。

これまでにもInstagramでは、家族との日常が投稿されていて、再々婚した夫と腕を組む姿や、娘たちとクリスマスを過ごす様子などを発信。

さらに次女で俳優の堺小春（32）のInstagramに堺正章とのレアな2ショットがアップされると、「お父さんによく似ていますね！」「正章さんのうれしそうな優しさあふれる笑顔がステキ」などと、話題になっていた。

娘たちとの親子ショットを公開

4月7日は、自身のInstagramで娘たちとの親子ショットを公開している。

「娘たちを誘ってコンランショップへ行きランチしました。3人そろったのは久しぶりなのにさっき学校から帰ってきた夕方みたいな会話になるのが娘」

岡田の投稿にファンからは、「なんて華やかなんでしょう」「娘さん、美里さんに似てお綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）