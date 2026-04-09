【写真クイズ】この食材の名前は？　チョコとの相性は抜群！

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■カチカチ

正解：マカデミアナッツ

難易度：★★★★☆

殻がとにかく硬い!

マカデミアナッツとはヤマモガシ科に属する常緑樹の実で、原産地はオーストラリアのクイーンズランド州やニューサウスウェールズ州の亜熱帯雨林です。

現在ではオーストラリアに加えてハワイ、南アフリカ、ケニア、グアテマラなどでも大規模に栽培されています。

栽培が始まったのは19世紀後半で、オーストラリアで野生の木から苗木が採られ、農園で育てられるようになったのがはじまりとされています。その後、1880年代にハワイへ持ち込まれ、気候が適していたことからよく育ち、20世紀初頭には商業的な栽培が本格化しました。「マカデミアナッツ＝ハワイ」という印象は、この時期にハワイで産業として確立したことが背景にあるのです。

マカデミアナッツに旬という概念はあまりなく、産地ごとに収穫期が異なるため、1年を通して流通しています。

殻は非常に硬く、専用のクラッカーがないと割れないほどで、昔はクルマで踏んでも割れなかったという逸話が残っているほどです。この硬い殻は外部からの影響を受けにくく、保存性の高さにもつながっています。

殻を割ると丸い白い実が現れ、ローストすると香りが立ち、ほろりとした歯ざわりになります。

ナッツのなかでもとくに濃厚で、バターのようなコクとほのかな甘みがあることが大きな特徴。噛むほどに油分がじんわり広がり、香ばしさが後を引きます。そのまま食べても満足感がありますが、とくにチョコレートとの相性がよく、チョコレートを使った菓子作りでは定番の素材となっています。

クッキーやブラウニーに混ぜると食感のアクセントになり、アイスクリームに加えるとコクが増します。

また、細かく刻んでサラダに散らしたり、白身魚のソテーに衣のようにまぶしたりすると、料理全体の香りが引き立ちます。油分が多いので、軽くローストするだけで香りが一段と豊かになります。

美味しいマカデミアナッツの見分け方

市販されているマカデミアナッツのほとんどはローストタイプで、完全な生の状態のものは一般にはほとんど流通していません。そのため、選ぶときはローストされたナッツの状態を見ることになります。

袋を開けたときに甘い香ばしさがすっと立つものは状態がよく、油が古くなったようなにおいがあるものは避けます。

粒に丸みがあり、欠けが少なく、表面が乾きすぎていないもののほうが風味がしっかり感じられます。

色は白っぽいクリーム色が基準で、濃い黄ばみがあるものは香りが弱くなっていることがあります。

かじったときにバターのような甘い香りが自然に広がるものが、状態のよいものといえます。

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マカデミアナッツの注目栄養素

注目したい栄養素は、なんといっても全体の約75％を占める良質な脂質です。その大部分はパルミトレイン酸やオレイン酸といった一価不飽和脂肪酸で、これらは悪玉コレステロール値を抑え、血管を若々しく保つ助けをしてくれます。

とくにパルミトレイン酸は、植物性食品に含まれているのは珍しい油です。これは肌の潤いを守る皮脂の組成に近いとされ、肌の潤いを保つ働きが期待されています。

また、強い抗酸化作用をもつビタミンEも豊富に含まれています。

加えて、現代人に不足しがちなカリウムやマグネシウムといったミネラルもしっかり含まれています。これらは体内の水分バランスを整えたり、筋肉の動きをスムーズにしたりする役割を担っており、血圧のコントロールやむくみの解消にも一役買ってくれます。

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