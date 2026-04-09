今回は、失礼すぎるママにモヤモヤしたエピソードを紹介します。

感じ悪い人だけど、気にしないようにしようと思っていたら…

「最近、とある町に引っ越してきました。そこで5歳の娘を保育園に通わせることになりましたが、登園初日の朝、とあるママに挨拶したところ、無視されたんです。

仕事が終わり、娘を迎えに行くと、またそのママに会ったので挨拶しましたが、やっぱり無視。なんか感じ悪い人だけど気にしないようにしようと思っていたら、そのママに『あなたその子の母親なんですか？』『てっきりおばあちゃんかと思った』とバカにした口調で言われ、モヤモヤしました。

ちなみに私は舞台俳優で、おばあさんの役になりきるために最近日常でも老け顔メイクをしており、それでおばあさんに見られたのだと思いますが」（体験者：30代女性・舞台俳優／回答時期：2025年10月）

▽ しかし、仮に実際の年齢より老けて見えたとしても、そうではなく実際に高齢だとしても、このママの発言はありえませんし、失礼すぎますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。