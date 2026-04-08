アーセナル、終了間際の劇的ハフェルツ弾でスポルティングCPに先勝！ 接戦制し4強進出に大きく前進
UEFAチャンピオンズリーグ・準々決勝1stレグ、スポルティングCPとアーセナルの一戦が行われた。
ビルドアップの出口を探すアーセナルと、それを引っ掛けてショートカウンターを狙っていくスポルティングという構図。6分にはアラウホの強烈なシュートがクロスバーを直撃する。
積極的にハメにくるスポルティングに序盤は苦戦するアーセナルだが、やはり得意のセットプレイからチャンスを創出。連続で決定機を作って流れを引き寄せようと試みる。
後半に入っても決定機を作りきれない両者。57分にはマイナスのクロスを叩いたトリンコンのシュートがゴールのわずか右に外れていく。スポルティングはシモンエスに代えてブラガンサを投入。一方アーセナルはウーデゴーがピッチに座り込んでしまい、メディカルが入って状態を確認する。
64分にはスビメンディのシュートがネットを揺らしアーセナル先制かと思われたが、ボールを落としたギェケレシュの位置がオフサイドでゴールは取り消し。アーセナルは70分にハフェルツが投入され、ウーデゴーを休ませた。
さらにマルティネッリ、ダウマンを投入して流れを変えようとするアーセナル。スポルティングもネウを投入して前線2枚の形に変更。83分にはルイス・スアレスのクロスをカタモが頭で合わせるが、GKラヤがファインセーブを見せてこれを弾き出した。
87分にもカタモ、スアレスに決定機が訪れるが、ここもラヤがゴールを許さない。このまま0-0で終わるかと思われたアディショナルタイム、ついにスコアが動いた。マルティネッリがドリブルでカットインし中にパスを送ると、中央で受けたのはハフェルツ。ハフェルツはこれをピタリと止めて落ち着いてフィニッシュし、アーセナルに先制点が入る。
これが決勝点となり、アーセナルが準々決勝1stレグを制した。
［スコア］
スポルティングCP 0-1 アーセナル
［得点者］
カイ・ハフェルツ（90＋1）