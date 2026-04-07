＜食い尽くし系予備軍！？＞マズい！「ケチだな〜」漫画を見て私と同じ反応をした息子【第5話まんが】
私はミキ（30代後半）。中1の息子ダイが、クラスの女子に給食のチキンをもらおうとしたら、それが問題になって叱られたそうです。実家に行き母に愚痴ると、息子と私が悪いと叱られました。お腹が空いている男子に、女子がチキンの1つくらいあげてもいいじゃない。そう思っていたのですが、ネットのコメント欄にそのことを書き込むと、私に同意してくれる人は皆無。「躾がなっていない」「将来食い尽くし系になる」「クレクレになる」など散々なことを言われてしまいました。
私は帰宅した息子に、漫画を見せました。息子は私と同じく「父親がケチ」だという感想を言いました。そこで私は、漫画に寄せられた読者のコメントを見せます。「あなたがここで言う子どもで、モモちゃんがお父さんの立場」と説明すると、息子の顔はサッと青ざめました。
私も、担任の話を聞いたときは、自分の子どもが「お腹を空かせて可哀想だ」という気持ちしかなく、相手の子もお腹を空かせているなんて考えなかったし、嫌でも断れない子がいるということにも気が付きませんでした。だからこそ、大げさだなんて思ってしまったのです。
女の子だからあげなさい、男の子だからもらってもいい、たしかにその考えは、自分の子どものことしか考えていませんよね。私と息子は、チキンをくれない女子を悪にしていたと、みんなの意見を読んで気が付いたのです。
後日、学校とモモちゃんの保護者に謝罪し、これからはおにぎりを持っていっていいかと聞くと、部活前に補食として保健室で食べるなら問題ないと言われました。
子どもがお腹を空かせて可哀想なのに、自分でできる努力もしないで、他人から奪うことを肯定するなんて……。私も親としてダメでしたね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
私は帰宅した息子に、漫画を見せました。息子は私と同じく「父親がケチ」だという感想を言いました。そこで私は、漫画に寄せられた読者のコメントを見せます。「あなたがここで言う子どもで、モモちゃんがお父さんの立場」と説明すると、息子の顔はサッと青ざめました。
私も、担任の話を聞いたときは、自分の子どもが「お腹を空かせて可哀想だ」という気持ちしかなく、相手の子もお腹を空かせているなんて考えなかったし、嫌でも断れない子がいるということにも気が付きませんでした。だからこそ、大げさだなんて思ってしまったのです。
女の子だからあげなさい、男の子だからもらってもいい、たしかにその考えは、自分の子どものことしか考えていませんよね。私と息子は、チキンをくれない女子を悪にしていたと、みんなの意見を読んで気が付いたのです。
後日、学校とモモちゃんの保護者に謝罪し、これからはおにぎりを持っていっていいかと聞くと、部活前に補食として保健室で食べるなら問題ないと言われました。
子どもがお腹を空かせて可哀想なのに、自分でできる努力もしないで、他人から奪うことを肯定するなんて……。私も親としてダメでしたね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび