この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「いかに「マグマ」をお互いに引き出すか？」を公開した。動画では、世間から「くすぶっている」と見られがちな人が内に秘める才能を「マグマ」に例え、それをどのように引き出して社会で活かすべきかについて、周囲の理解や関わり方の重要性を語っている。

動画の冒頭で茂木氏は、世間からくすぶっているように見える人が、実は「すごい特殊機能を持ってたりする」と指摘。その非常に尖った特性こそが、くすぶっている原因になっている場合があると説明した。そうした人々が内に秘める巨大なエネルギーを「マグマ」と表現し、ひとたび外に出れば「みんなびっくりする」ほどのポテンシャルを秘めていると語った。

続いて茂木氏は、そのマグマをどう取り出すかが重要であると言及。本人が自身のマグマの取り出し方を知らない場合もあれば、世間や周囲が「どう外に出していいかわかんないって場合もある」と、才能を引き出す難しさを指摘した。だからこそ「お互いになんか工夫しなくちゃいけない」と述べ、才能を開花させるためには周囲の歩み寄りが不可欠であると強調。うまく引き出せれば、本人の活躍にとどまらず、世間にとっても「今までにない道具が生まれる」と、社会的な意義の大きさを説いた。

最後に茂木氏は、人間の評価について「表面的に見て、今活躍してるとか上手くいってるとかダメだとかいいとか、そういうんじゃなくて、隠れてるマグマはなんなんだろう」と見るべきだと提言した。人間同士は地下で繋がっており、誰もがマグマを持っているとした上で、「地下で繋がってるマグマをいかにお互いに引き出すか」と核心を突くメッセージを発信。「いい具合に温泉ができるぐらいな」適切な形でお互いの才能を引き出し合うことの重要性を説き、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:00

くすぶっている人が秘める「特殊機能」と「マグマ」
00:40

マグマの取り出し方と周囲の工夫の必要性
01:14

表面的に判断せず「隠れたマグマ」に着目する意義
01:30

地下で繋がるマグマをお互いに引き出すための提言

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