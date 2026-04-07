楽天がハムを破り1分け挟んで4連勝

楽天モバイル最強パーク宮城での楽天-日本ハムは、3-0で楽天が勝利した。楽天の先発・前田健太投手は4回途中に足の違和感で降板したが、加治屋蓮投手らリリーフ陣が無失点でつないだ。打線はその裏に黒川史陽内野手の適時二塁打で先制、5回に中島大輔外野手の適時二塁打で加点し4連勝。敗れた日本ハムは連勝が4で止まった。

京セラドーム大阪でのオリックス-ロッテは、3-1でオリックスが制した。オリックスは3回に若月健矢捕手の安打から好機をつくり、太田椋内野手の押し出し四球で先制。同点の7回に宗佑磨内野手の適時打で勝ち越し、8回に西川龍馬外野手が1号ソロを放った。先発・高島泰都投手が5回1/3を1失点と好投し、連敗を3でストップ。ロッテは3連敗を喫した。

みずほPayPayドームでのソフトバンク-西武は8-6で西武が打ち合いを制した。西武は2回に古賀悠斗捕手の適時打で先制。逆転された後の4回に外崎修汰内野手の2ランで追いつき、5回には岸潤一郎外野手の適時二塁打や仲三優太外野手のプロ1号2ランで勝ち越した。先発・隅田知一郎投手が7回3失点で1勝目を挙げ、連敗を4で止めた。ソフトバンクは山川穂高内野手や近藤健介外野手に本塁打が出るも及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）