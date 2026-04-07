「週末に売り切れてしまうかも」即買い必至の神アイテム！カルディ限定フィギュアを開封
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YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が「【カルディ】欲しい人は即カルディへ！数量限定フィギュアを開封✨全6種類どれが当たるかな？」を公開した。カルディコーヒーファームで数量限定で発売された「ヤギべえ ボールチェーンマスコット」の魅力を余すところなく伝えている。
なかべぇさんは、店頭で店員から「この週末に売り切れてしまうかも」と聞き、急いで動画を撮影したと説明。同商品は1人2点までの購入制限が設けられているほどの人気ぶりで、今回は夫と協力して計4箱を確保したという。
商品は全6種類で、豆乳サンドビスケットやパンダ杏仁豆腐など、カルディの定番商品を抱えたヤギべえの姿が描かれている。中身が分からないブラインド仕様となっており、箱の中にはマスコットのほかにコーヒーキャンディが1つ同封されている。
いよいよ開封が始まると、1箱目からは手に豆乳ビスケットを持ったヤギべえが登場し、なかべぇさんは「可愛い」と歓喜。続く2箱目からは、カルディでおなじみの伝説柄紙袋を持ったデザインが現れ、「これ、1番欲しかった」と大きな喜びをあらわにした。
3箱目からは、黒いエコバッグにすっぽりと収まったヤギべえが登場。最後の4箱目で再びエコバッグが連続してしまい残念としつつも、全種を並べて「どれも可愛いけど…この子が好きだわ」と、エコバッグのヤギべえへの愛着を示した。また、同封されていたキャンディも「美味しいコーヒー味の飴」と堪能し、パッケージの箱も捨てられないほどの可愛らしさだと絶賛している。
同商品は数量限定で、なくなり次第販売終了となる。なかべぇさんは「欲しいかたは即カルディへ！」と力強く推奨しており、カルディファンにとって見逃せない魅力的なアイテムであることが伺える。
なかべぇさんは、店頭で店員から「この週末に売り切れてしまうかも」と聞き、急いで動画を撮影したと説明。同商品は1人2点までの購入制限が設けられているほどの人気ぶりで、今回は夫と協力して計4箱を確保したという。
商品は全6種類で、豆乳サンドビスケットやパンダ杏仁豆腐など、カルディの定番商品を抱えたヤギべえの姿が描かれている。中身が分からないブラインド仕様となっており、箱の中にはマスコットのほかにコーヒーキャンディが1つ同封されている。
いよいよ開封が始まると、1箱目からは手に豆乳ビスケットを持ったヤギべえが登場し、なかべぇさんは「可愛い」と歓喜。続く2箱目からは、カルディでおなじみの伝説柄紙袋を持ったデザインが現れ、「これ、1番欲しかった」と大きな喜びをあらわにした。
3箱目からは、黒いエコバッグにすっぽりと収まったヤギべえが登場。最後の4箱目で再びエコバッグが連続してしまい残念としつつも、全種を並べて「どれも可愛いけど…この子が好きだわ」と、エコバッグのヤギべえへの愛着を示した。また、同封されていたキャンディも「美味しいコーヒー味の飴」と堪能し、パッケージの箱も捨てられないほどの可愛らしさだと絶賛している。
同商品は数量限定で、なくなり次第販売終了となる。なかべぇさんは「欲しいかたは即カルディへ！」と力強く推奨しており、カルディファンにとって見逃せない魅力的なアイテムであることが伺える。
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