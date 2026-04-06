「ホテルのなかのホテル」を体験！ザ・リッツ・カールトン・クラブラウンジの“極上おもてなし”をレポート

誰もが一度は泊まってみたいホテルと言っても過言ではない『ザ・リッツ・カールトン大阪』ーー。「フォーブス・トラベルガイド」ホテル部門において”4年連続”かつ大阪のホテルでは唯一の5つ星ラグジュアリーホテルです。大阪の中心にありながらも優雅に悠満な時を刻む『ザ・リッツ・カールトン大阪』の滞在ポイントをRay目線でご紹介していきます。

ドアマンが開いてくれる重厚なドアの向こうは、日々の喧騒や忙しさが嘘のように優雅な時間が広がっています。大阪ならではの賑わいのある町とは対比し優美な静謐さを纏ったラウンジ。

そのコントラストが大阪の都市としての魅力を、ホテルがさらに引き立たせているように感じます。

18世紀の英国貴族を感じられるラウンジロビー

ホテルの顔とも言えるべきラウンジロビーは、18世紀英国の伝統的な建築様式であるジョージアンスタイルを再現したデザインです。

壁面は框（かまち）とモールディングにマホガニー、それに囲まれた面に銘木（サペリ）の板目を活かすことで贅沢感を醸しており、ディテールの豊かさも含め、館内の壁面で最も上質なつくりとなっています。

また、床にはイタリア産の大理石とペルシャ絨毯、天井には気品あふれるチェコ製のクリスタルシャンデリアをしつらえ、18世紀英国の伝統的な建築様式であるジョージアンスタイルを再現しています。

その醸し出すその雰囲気に格調の高さを感じられます。家具を始めとして、絵画や彫刻などホテルの調度品はなんと450点にも及ぶから驚きです。

クラシック・ヨーロピアンスタイルの調度品を眺めるだけでも充実した時間を過ごせるのも、ザ・リッツ・カールトン大阪ならではの滞在ポイントです。

夕方には館内のツアーもあるので、それに参加するのもオススメです！

フロントの前に敷かれたペルシャ絨毯は1800年代に織られたアンティークな物。

憧れのアフタヌーンティーで優雅なひとときを

ザ・リッツ・カールトン大阪には和洋中それぞれに特化した高級レストランが並びます。特にフランス料理レストラン「La Baie」は、『ミシュランガイド京都・大阪2025』に1つ星レストランとして掲載されています。

1階にあるイタリア料理「スプレンディード」のアフタヌーンティーはシェフが新しく交代して程なく始まった内容で、実際にシェフがイタリア中を旅して回った際の体験が料理に落とし込まれていて、例えばチーズのセレクトにもそれは見て取れます。

なかなか日本では並ばないチーズをセレクトしていたりと、イタリアのエッセンスを感じられます。

特別なホテルコンシェルジュ！クラブレベルのおもてなしが素晴らしい

「ホテルの中のホテル」ともいわれるザ・リッツ・カールトン・クラブラウンジ。

専属のコンシェルジュによるパーソナルなおもてなしで、思い出に残るステイになること間違いなしです。眼下に広がる美しい眺望の34階、そこに特別な空間が広がります。

クラブでは1日5回のフード・プレゼンテーションやクラブフロアにステイしているゲスト向けにアクティビティを用意しており、ゲストを飽きさせることはありません。

1日5回のフード・プレゼンテーション

1日中滞在しても飽きる事なく、常に新鮮な感覚でいられるのは、このフード・プレゼンテーションがあるからかもしれません。

朝食、軽食、アフタヌーンティー、夕食前のオードブル、スイーツ＆コーディアルの5回のフード・プレゼンテーションが用意されています。

夕飯の前に軽いアペロのように楽しんだり、夜はおやすみ前のドリンクなどシチュエーションにあわせて利用できるのがうれしいす。

アクティビティは、スポーツからカルチャーまで、バリエーション豊富な体験を自分好みにチョイスできるのがうれしいポイント！

ホテルでは、中之島公園などを巡る軽いランニングやサイクリングをはじめ、お茶、大阪の蔵元からの日本酒の利き酒、風呂敷ラッピング、ハンドスクラブ体験などの特別な体験をご用意しています。

専属コンシェルジュが優しく丁寧にレクチャーしてくれるから、初めてでも安心して楽しめますよ。

なかでも、私たちRay読者におすすめなのがハンドスクラブ体験です。 高級スパブランド「ESPA（エスパ）」のオイルと砂糖をブレンドしたオリジナルスクラブを、自分だけのスペシャルレシピで作れるんです。

2種類のテクスチャーからお好みのものを選んで優雅にセルフマッサージ。極上の香りに包まれながらリラックスすれば、仕上がりは思わず触れたくなるようなツルツルの愛されハンドに…！

ワンランク上のお部屋で絶景と優雅なインテリアが織りなす特別な空間

クラブフロアのお部屋は、高層階からの美しい眺望と、18世紀英国貴族の邸宅を思わせる優雅なインテリアが特徴です！特別な空間で、格別な休息のひとときを過ごせます。

クラブラウンジでの朝食が最高すぎ！

クラブラウンジの朝食は、ザ・リッツ・カールトン大阪でも格別の体験です。

特に、クラブラウンジ限定の『お好み焼きエッグベネディクト』はぜひお試しいただきたい一品です。

シェフが目の前でオーダーごとに出来立てを提供してくれるのも、至福のモーニングタイムを彩るうれしいポイントです。

ザ・リッツ・カールトン大阪のクラブ エクスペリエンスは特別な空間です、ここで過ごす時間は、まさに人生の最高の思い出のひとつになるはず♡

次の大阪ステイでは、優雅さと極上のおもてなしに包まれる非日常の「ホテルの中のホテル」をぜひ体験してみて！

Information

ザ・リッツ・カールトン大阪

住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25

TEL：06-6343-7000