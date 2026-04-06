【KFC】14年ぶり“ゼリードリンク”登場　ぷるっと新食感「ちゅる〜りぃ」発売

日本ケンタッキー・フライド・チキンは4月8日、新作のゼリードリンク「ちゅる〜りぃ」2種を期間限定で発売する。ゼリーを使用したドリンクの開発は、同社として約14年ぶりとなる。

フレーバーは「ブルーハワイ」と「ピンククランベリー」の2種類で、価格はいずれも税込440円。

同社では、看板商品のチキンに加え、バーガーやサイドメニュー、ドリンクのラインアップ拡充を進めており、今回の新商品もその一環として投入する。

新シリーズ「ちゅる〜りぃ」は、スナックタイムにおける新たな来店動機の創出を目的に開発されたもの。若年層をメインターゲットに据え、見た目の楽しさとユニークな食感を両立した新しいドリンクカテゴリーに挑戦している。

ちゅる〜りぃ(ピンククランベリー)、ちゅる〜りぃ(ブルーハワイ)

ベースには、KFCでも人気のレモネードソーダを採用。そこに“ちゅるん”とした食感が特徴のクラッシュレモンゼリーを組み合わせることで、シュワッとした爽快感とこれまでにない飲みごたえを実現した。

カップの下層に入ったレモンゼリーは、弾力のある独特の食感が魅力。レモン果汁とレモンピールを使用することで、各フレーバーの甘さの中に爽やかなアクセントを加え、最後まで飽きずに楽しめる仕上がりとなっている。

また、鮮やかな色合いと、思わず写真を撮りたくなるようなかわいらしいカップデザインも特徴の一つ。味わいだけでなく、視覚的な楽しさも兼ね備えた一杯として提案する。

おすすめの楽しみ方としては、まずカップの底にあるゼリーの“ちゅるん”とした食感をそのまま味わい、その後ストローで軽く混ぜてレモネードソーダと合わせることで、炭酸の爽やかな飲み心地を楽しめるという。

なお、「ちゅる〜りぃ」は今後、季節ごとにさまざまなフレーバーの展開も予定しており、継続的なシリーズ化を視野に入れている。

〈新フレーバーの「パリパリ旨塩チキン」も同日発売〉

なお、同日の4月8日、全国のKFC店舗で「レモン香るパリパリ旨塩チキン」も発売する。価格は1ピース税込340円。

春の定番として人気を集めてきた「パリパリ旨塩チキン」が、今年はレモンの爽やかさを加えた「レモン香るパリパリ旨塩チキン」として新たに登場。数量限定での販売となり、なくなり次第終了する。